سياسة
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حادث غامض يودي بحياة 3 في نوتنغهام.. والشرطة تعلن القبض على المشتبه به
ألقت شرطة مدينة نوتنغهام البريطانية القبض على رجل يُشتبه بضلوعه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها 3 أشخاص.
حادث غامض يودي بحياة 3 في نوتنغهام.. والشرطة تعلن القبض على المشتبه به
شرطة نوتنغهام تعثر على 3 جثث. / صورة: AFP
13 يونيو 2023

أعلنت شرطة مدينة نوتنغهام البريطانية في بيان نُشر عبر الإنترنت وقوع "حادثة خطيرة"، عُثر فيها على 3 جثث واعتُقل شخص يُشتبه بتورطه في الحادثة.

وجرى استدعاء الشرطة إلى طريق إلكستون بعد الساعة الرابعة فجراً، حيث عُثر على شخصين ميتين في الشارع. ثم جرى استدعاء الضباط إلى حادث آخر في شارع ميلتون حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص، يجري علاجهم حالياً في المستشفى.

وعثرت الشرطة أيضاً على شخص آخر ميت في شارع ماغدالا، وأشارت الشرطة إلى أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 31 عاماً للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل، وبقي في قبضة الشرطة.

وقالت رئيسة الشرطة كيت ماينيل: "هذه حادثة تراجيدية ومأساوية أودت بحياة 3 أشخاص".

وأردفت: "نعتقد أن الحوادث الثلاث مرتبطة بعضها ببعض، ولدينا شخص رهن الاعتقال".

وتابعت: "لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى، ويعمل فريق من المحققين في موقع الحادثة لمعرفة ما حدث".

وأضافت ماينيل: "نطالب الناس بالصبر ريثما تنتهي التحقيقات الأولية، حالياً سيبقى عدد من شوارع المدينة مغلقاً مع استمرار التحقيقات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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