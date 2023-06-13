قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده وتركيا ستواصلان اتخاذ مواقف مشتركة في السياسة الخارجية، وإن نجاحات البلدين تكمن وراءها "علاقات الأخوّة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة باكو، التي يزورها الأخير ليوم واحد قادماً من جمهورية قبرص التركية.

وجدد علييف تهنئة أردوغان على إعادة انتخابه رئيساً، عادّاً فوزه بالانتخابات الأخيرة مؤشراً على تقدير الشعب التركي للخدمات التي قدمها رئيسهم لهم طوال أكثر من 20 عاماً.

وأضاف أن تركيا قطعت شوطاً كبيراً بقيادة أردوغان وتحولت إلى مركز قوة عالمية، مؤكداً أن سياساته الداخلية والخارجية تحظى بتقدير الشعب التركي.

وأكد علييف أن النجاحات كافة التي تحققها تركيا وأذربيجان معاً، تكمن وراءها "علاقات الأخوّة" بين البلدين.

وفي سياق آخر، قال علييف إن فتح ممر زنغزور (بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا)، "أمر حتميّ، وسنكثف جهودنا في هذا الصدد".

وشدد على أن فتح الممر المذكور سيعود بالفائدة على جميع دول المنطقة، وسيفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الإقليمي.

كان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد أعلن في 24 مايو/ أيار 2022 الاتفاق مع أرمينيا بخصوص فتح الممر دون الإعلان عن موعد محدد.

من ناحيته، أكد أردوغان خلال المؤتمر، أن "الحل السريع لمسألة ممر زنغزور سيكون وسيلة لتعزيز العلاقات التركية الأذربيجانية".

وأوضح أنه مع افتتاح الممر واتخاذ خطوات من خلال مشاريع الطرق البرية أو السكك الحديدية فإن الروابط التركية مع ناختشيفان (جمهورية ذاتية الحكم) ستصبح أقوى بكثير.

وتابع الرئيس أردوغان قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود هذه الروابط سيكون مفيداً في تعزيز العلاقات بين تركيا وأذربيجان".

وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وصناعة الدفاع، والقطاع الزراعي والحيواني والنقل والمقاولات.

وقال أردوغان إنّ تركيا ستواصل تعزيز علاقتها مع "الشقيقة" أذربيجان، مؤكداً: "شعارنا هو: تركيا وأذربيجان دولتان وشعب واحد".

وأوضح الرئيس التركي أن "ملف الطاقة يُعَدّ أهم الخطوات التي سنعززها بشكل مشترك مع أذربيجان، إضافةً إلى ملف الصناعات الدفاعية".

واستطرد: "ركّزنا على مسألة ممر زانغزور التي ستُكسبنا نقاطاً مهمة على مستوى الطريق البري وسكة الحديد، وسنقدم التعليم والتدريب في مجالات الصناعات الدفاعية لأشقائنا في أذربيجان".

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الأذربيجاني نظيره التركي بمراسم رسمية في قصر غنتشليك (الشباب) بالعاصمة باكو.

وتخلل المراسم عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وأذربيجان، كما حيّا الرئيسان حرس الشرف.

وتُعَدّ زيارة أردوغان أذربيجان ثاني زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في 28 مايو الماضي، بعد جمهورية شمال قبرص التركية.