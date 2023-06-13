أُصيب 3 إسرائيليين على الأقل، الثلاثاء، بجروح طفيفة جراء إطلاق نار عند حاجز "الريحان" العسكري قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن "3 مصابين بجروح طفيفة، إثر إطلاق نار عند حاجز الريحان العسكري" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت قناة (14) الإسرائيلية الخاصة إلى أن "الجيش أغلق بلدة يعبد القريبة من حاجز الريحان في أعقاب عملية إطلاق النار".

ولم يتسنَّ بعد معرفة إن كان المصابون في إطلاق النار جنوداً أم مستوطنين، كما لم تتطرق وسائل الإعلام العبرية إلى منفّذ إطلاق النار ودوافعه.