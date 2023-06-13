سياسة
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الضفة الغربية.. إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب جنين
أُصيب 3 إسرائيليين على الأقل، بجروح طفيفة جراء إطلاق نار عند حاجز "الريحان" العسكري قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فيما لم تتطرق وسائل الإعلام العبرية إلى منفّذ إطلاق النار ودوافعه.
الضفة الغربية.. إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب جنين
إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار شمال الضفة الغربية / صورة: AP
13 يونيو 2023

أُصيب 3 إسرائيليين على الأقل، الثلاثاء، بجروح طفيفة جراء إطلاق نار عند حاجز "الريحان" العسكري قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن "3 مصابين بجروح طفيفة، إثر إطلاق نار عند حاجز الريحان العسكري" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت قناة (14) الإسرائيلية الخاصة إلى أن "الجيش أغلق بلدة يعبد القريبة من حاجز الريحان في أعقاب عملية إطلاق النار".

ولم يتسنَّ بعد معرفة إن كان المصابون في إطلاق النار جنوداً أم مستوطنين، كما لم تتطرق وسائل الإعلام العبرية إلى منفّذ إطلاق النار ودوافعه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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