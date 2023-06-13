سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا.. إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار جماعي عقب فوز فريق بدوري كرة السلة
أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة، جراء إطلاق نار جماعي في مدينة دنفر بولاية كولورادو. وأضافت أن الحادث جاء بعد 3 ساعات ونصف من انتهاء المباراة، التي شهدت تتويج فريق "دنفر ناغتس".
أمريكا.. إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار جماعي عقب فوز فريق بدوري كرة السلة
قال متحدث الشرطة دوج شيبمان إن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على أسباب إطلاق النار / صورة: AP
13 يونيو 2023

أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة، جراء إطلاق نار جماعي في مدينة دنفر بولاية كولورادو.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان إنه جرى اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار الذي تسبب في إصابة 9 أشخاص، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأوضحت أن الحادث وقع في وقت متأخر مساء الاثنين، في منطقة كانت تشهد احتفالات بفوز فريق "دنفر ناغتس" لكرة السلة بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأضافت أن الحادث جاء بعد 3 ساعات ونصف من انتهاء المباراة، التي شهدت تتويج فريق "دنفر ناغتس".

بدوره، قال متحدث الشرطة دوج شيبمان، إن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على أسباب إطلاق النار، وفقاً للبيان.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل مستمر حوادث إطلاق نار جماعية، دفعت الرئيس جو بايدن إلى حثّ الكونغرس على تشديد ضوابط حمل الأسلحة في البلاد.

لكنّ الجمهوريين في الكونغرس يشدّدون على أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحق الدستوري في حيازة الأسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us