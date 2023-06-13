أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة، جراء إطلاق نار جماعي في مدينة دنفر بولاية كولورادو.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان إنه جرى اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار الذي تسبب في إصابة 9 أشخاص، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأوضحت أن الحادث وقع في وقت متأخر مساء الاثنين، في منطقة كانت تشهد احتفالات بفوز فريق "دنفر ناغتس" لكرة السلة بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأضافت أن الحادث جاء بعد 3 ساعات ونصف من انتهاء المباراة، التي شهدت تتويج فريق "دنفر ناغتس".

بدوره، قال متحدث الشرطة دوج شيبمان، إن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على أسباب إطلاق النار، وفقاً للبيان.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل مستمر حوادث إطلاق نار جماعية، دفعت الرئيس جو بايدن إلى حثّ الكونغرس على تشديد ضوابط حمل الأسلحة في البلاد.

لكنّ الجمهوريين في الكونغرس يشدّدون على أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحق الدستوري في حيازة الأسلحة.