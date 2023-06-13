حققت الصادرات التركية إلى السعودية قفزة كبيرة خلال مايو الماضي، حيث تقدمت المملكة 5 مراكز في قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا.

وحسب بيانات مجلس المصدّرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى السعودية حققت نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي بحلول مايو.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى المملكة 166 مليوناً و504 آلاف دولار في مايو فقط، محققةً زيادة بـ56 ضعف ما كانت عليه في مايو 2022، حيث سجلت حينها عائدات بقيمة مليونين و926 ألف دولار.

وبهذا تكون السعودية حلّت في المركز الـ26 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا، لتتقدّم 5 مراكز مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.

من ناحية أخرى، حققت صادرات تركيا من الخضراوات والفواكه الطازجة زيادة في القيمة بنسبة 32% خلال مايو مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.

وأوضح فرهات غوروز، رئيس اتحاد مصدّري الخضراوات والفواكه الطازجة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، في بيان (الثلاثاء)، أن قيمة صادرات القطاع بلغت 249.3 مليون دولار.

وأضاف أن كمية الصادرات خلال مايو بلغت 334 ألفاً و876 طناً في الأسواق الدولية، مبيناً أن روسيا تصدرت الدول بقيمة بلغت 85.9 مليون دولار، ثم رومانيا بـ34 مليون دولار، وأوكرانيا بـ26.5 مليون دولار.

وأشار غوروز إلى أن المنتجات الأكثر تصديراً في القطاع هي الطماطم والدراق والليمون.