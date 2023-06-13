سياسة
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"الخطوط التركية" توقّع اتفاقاً مع "طيران الإمارات" لصيانة 17 من طائراتها
وقّعت شركة الخطوط الجوية التركية اتفاقية مع نظيرتها الإماراتية "طيران الإمارات" تجري بموجبها الشركة التركية صيانة لـ17 طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة لـ"طيران الإمارات"، ابتداءً من يوليو/تموز المقبل بمنشأتها في موقع مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول.
"الخطوط التركية" توقّع اتفاقاً مع "طيران الإمارات" لصيانة 17 من طائراتها
اتفاق بين “الخطوط التركية” و“طيران الإمارات” لصيانة طائرات / صورة: AA
13 يونيو 2023

وقَّعت شركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، اتفاقية مع نظيرتها الإماراتية "طيران الإمارات" تجري بموجبها الأولى صيانة لعدد من طائرات الشركة الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط التركية بأنها ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات صيانة لـ17 طائرة من طراز "بوينغ 777" ضمن أسطول "طيران الإمارات".

وتبدأ الشركة الفنية بالخطوط الجوية التركية صيانة أولى الطائرات حسب الاتفاقية في يوليو المقبل، بمنشأتها بموقع مطار أتاتورك في إسطنبول.

وأشار مدير الشركة الفنية بالخطوط التركية ميكائيل آق بولوت إلى أنّ الاتفاقية الجديدة تعد امتداداً لاتفاقية سابقة وُقّعت بين الشركتين في أبريل/نيسان الماضي.

وقال: "الاتفاقية الجديدة لا تعكس ثقة (طيران الإمارات) بخدماتنا فحسب، بل تؤكد التزام الأطراف للتميز".

وفي أبريل 2023 وقّعت الشركتان التركية والإماراتية اتفاقية لصيانة 5 طائرات من طراز "بوينغ 777" تملكها "طيران الإمارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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