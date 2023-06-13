سياسة
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السودان.. تَجدُّد الاشتباكات بين طرفَي النزاع مع تحليق مكثّف للطيران الحربي
تجدّدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثّف للطيران. وقال شهود عيان إن "الطيران العسكري استهدف تجمعات قوات الدعم السريع المرتكزة في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية".
السودان.. تَجدُّد الاشتباكات بين طرفَي النزاع مع تحليق مكثّف للطيران الحربي
أفاد الشهود بسماع دويّ المَدافع وتصاعُد ألسنة اللهب والدخان وتحليق مكثف للطيران العسكري في سماء المدينة / صورة: AFP
13 يونيو 2023

تجدّدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثّف للطيران الحربي.

وذكر شهود عيان أن "الاشتباكات اندلعت في منطقتَي بحري (شمال شرقي العاصمة)، وجنوبي الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة".

كما أفاد الشهود بسماع دويّ المدافع، وتصاعُد ألسنة اللهب والدخان، وتحليق مكثف للطيران العسكري في سماء المدينة.

وطبقاً للشهود، فإن "الطيران العسكري استهدف تجمعات قوات الدعم السريع المرتكزة في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية".

وحتى الساعة 08:05 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش ولا عن "الدعم السريع" تعليق على الأمر.

والاثنين، تجدّدت الاشتباكات بين طرفَي الصراع في الخرطوم بعد نهاية هدنة لمدة 24 ساعة، صباح الأحد، بوساطة سعودية-أمريكية لم تُفلح في الوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، التي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافةً إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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