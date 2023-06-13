أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تسلمت رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) من صربيا.

وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته الرسمية إلى أذربيجان، حضر اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة عبر اتصال مرئي.

وأشارت إلى تسلُّم تركيا رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من صربيا خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف.

وتأسّست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود عام 1992 باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا.