سياسة
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تركيا تتسلم رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من صربيا
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تسلمت رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) من صربيا. وقالت الخارجية إن وزيرها هاكان فيدان، الذي يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته لأذربيجان، حضر اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة عبر اتصال مرئي.
تركيا تتسلم رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من صربيا
حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة عبر اتصال مرئي / صورة: AA
13 يونيو 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تسلمت رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) من صربيا.

وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته الرسمية إلى أذربيجان، حضر اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة عبر اتصال مرئي.

وأشارت إلى تسلُّم تركيا رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من صربيا خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف.

وتأسّست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود عام 1992 باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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