اقتحم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مخيم "بلاطة" للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وحاصر منزلاً فيه، وسط مواجهات أسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص، أحدهم طفل.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع القدس في نابلس وتحاصر منزلاً في حارة العموري بمخيم بلاطة (جنوب المدينة)".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يطلق قذائف تجاه المنزل المحاصَر".

من جهته قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم "بلاطة" أحمد ذوقان للأناضول إن "قوات كبيرة تقلّها عشرات المركبات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المخيم ساعات الظهيرة حيث وقت الذروة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تحاصر منزلاً وطلب الجنود من الموجودين فيه عبر مكبرات الصوت تسليم أنفسهم، وسط اشتباكات وإطلاق نار في عدة أماكن في المخيم".

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) بنابلس في سلسلة بيانات مقتضبة، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات نتجت عن مواجهات بين الفلسطينيين والجيش في المخيم.

وأضاف أنه تعامل مع "إصابة باليد والرِّجل، وإصابة خطرة لكن مستقرة بالرصاص لشاب في الصدر، وإصابة خطرة في الفخذ، وإصابة لطفل بالرِّجل وحالته مستقرة"، مشيراً إلى نقلهم جميعاً إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي في نابلس لتلقي العلاج.

وأضاف الهلال الأحمر أن إحدى مركبات الإسعاف التابعة له تعرضت لإطلاق رصاص من الجيش "لمنعها الوصول إلى أماكن الإصابات".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن ذلك.