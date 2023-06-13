كشفت روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، عن تحركات تعكس تصاعد حدة الاشتباكات بينهما، في أعقاب إطلاق كييف هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الجيش استولى لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، ومدرعات برادلي الأمريكية التي كانت بحوزة الجيش الأوكراني في منطقة زاباروجيا، جنوبي أوكرانيا".

وأضاف البيان أن هذا العتاد سلَّمه الغرب لكييف في وقت سابق، لتعزيز هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وأشار إلى أن بعض هذه المعدات التي استُولي عليها "لا تزال سليمة".

من جهتها، أعلنت أوكرانيا أن جيشها تمكن، صباح اليوم، من استعادة السيطرة على 7 قرى من القوات الروسية، في شرق وجنوب البلاد، وفقاً لوسائل إعلام أوروبية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تقدم قواتها ما بين "250 و700 متر" في اتجاه مدينة باخموت (شرق).

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد، مساء الاثنين، في كلمة مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهجوم المضاد الذي تشنه قوات بلاده ضد القوات الروسية "صعب ولكن سيستمر".

والخميس الماضي، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدَّم لجيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.