سياسة
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الكويت تعلن شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" التركية بقيمة 367 مليون دولار
أعلنت الكويت شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" التركية في صفقة مباشرة بين الحكومة الكويتية ونظيرتها التركية تبلغ قيمتها 367 مليون دولار، وبيّنت الوزارة أن مسيّرة بيرقدار TB2 التركية "تعدّ من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة".
الكويت تعلن شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" التركية بقيمة 367 مليون دولار
"بيرقدار TB2" / صورة: AA
13 يونيو 2023

أعلنت الكويت، الثلاثاء، شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" التركية في صفقة مباشرة بين الحكومة الكويتية ونظيرتها التركية تبلغ قيمتها 367 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الصفقة ستكون "عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتَي البلدين من دون وسطاء".

ووفقاً للبيان، فإن "هذا التعاقد يأتي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، إذ تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف (...) كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ والقنابل الموجّهة بالليزر".

وذكر البيان أنه "اختُبر هذا النوع من الطائرات بالكويت في يوليو/تموز 2019، محقّقة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق من دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة، كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية".

وبيّنت الوزارة أن مسيّرة بيرقدار TB2 التركية "تعتبر من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، إذ تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متراً وقدرة على التحليق تصل إلى 650 كيلومتراً كحدّ أقصى ومدى يصل إلى 150 كيلومتراً وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كيلومتراً)".

وأضاف بيان الجيش أن مجلس الوزراء أحيط علماً الأربعاء بالصفقة، مبيناً أن "العقد يشمل تجهيز منشآت لتلك الطائرات وتسليحها وصيانتها وتدريب الطيارين عليها وتوفير معدّات الحرب الإلكترونية ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة والإمدادات اللوجستية لها".

وأصبحت الكويت الدولة رقم 28 التي تتعاقد لشراء هذه النوعية من الطائرات والتي اشترتها دول خليجية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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