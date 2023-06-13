أعلنت السعودية، الثلاثاء، تنظيم مؤتمر دولي لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة في 19 يونيو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "سترأس السعودية بشكل مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة وذلك يوم 19 يونيو 2023".

وأضاف: "ستشترك السعودية في هذا المؤتمر مع قطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

إلى ذلك، حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، من أن "الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان مستمرة في تدهور سريع مع استمرار القتال بين قوات الجيش والدعم السريع".

وقال بيرتس، في بيان، إنه "منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي استمرت الأوضاع الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في الخرطوم ودارفور (غرب) وكردفان (جنوب)".

وأضاف: "في حين أن الأمم المتحدة في هذه المرحلة غير قادرة على التحقق من جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فإن المعلومات الواردة من عديد من كيانات المجتمع المدني وشبكات المدافعين عن حقوق الإنسان ترسم صورة واضحة لنطاق التأثير المدمر على السكان المدنيين".

وتابع: "إضافة إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، لا تزال المجتمعات المحلية تعاني نقصاً حاداً في الغذاء والحصول على الإمدادات الطبية وتقييد الحركة خارج مناطق النزاع".

وأشار إلى أن "الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات تثير قلقاً عميقاً".

وذكر المبعوث الأممي أنه "مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل التي اتخذت أبعاداً عرقية".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تواصل جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير.

وقال بيرتس: "يوجد نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تحققنا منها فقد ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية أو طرفَي الصراع بشأن بيان المبعوث الأممي حتى الساعة 16.44 تغ.

والأحد، توسع نطاق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، بينما تحولت مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور (غرب)، إلى ما يشبه مدينة أشباح جراء القتال المتواصل، حسب شهود عيان ونقابة الأطباء.

ومنذ مايو/أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة محادثات مباشرة بين طرفَي القتال، في مسعى للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بالحوار.

وخلَّفت الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء جديدة في إحدى أفقر دول العالم.