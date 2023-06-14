سياسة
2 دقيقة قراءة
نصفهم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وفاة 3789 مهاجراً في 2022
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 3 آلاف و789 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة خلال عام 2022، أغلبهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نصفهم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وفاة 3789 مهاجراً في 2022
نحو  3 آلاف و789 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة خلال عام 2022، أغلبهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. / صورة: Reuters
14 يونيو 2023

قالت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إن "3 آلاف و789 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة خلال عام 2022".

وأضافت أن "هذه الحصيلة هي الأعلى منذ عام 2017 حين جرى تسجيل 4 آلاف و255 حالة وفاة آنذاك".

وذكرت أن "أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالمياً بين المهاجرين كانوا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابعت: "على الطرق البرية في شمال إفريقيا لا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوفة بالمخاطر تم تسجيل 203 حالات وفاة، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على طرق الهجرة البرية في الشرق الأوسط".

وسجلت ليبيا، وفق التقرير، أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا.

وأوضح أنه جرى تسجيل 117 حالة وفاة في ليبيا، وتلتها الجزائر بـ54 حالة، ثم المغرب (13)، وتونس (10) ومصر 9 حالات وفاة بين المهاجرين.

وتعد ليبيا من أكثر البلدان التي يقصدها المهاجرون، بخاصة الأفارقة للوصول إلى أوروبا هرباً من الأوضاع المعيشية في بلدانهم.

وأفادت المنظمة الدولية، في تقريرها، بأن "ندرة البيانات الرسمية ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى المصادر الحقيقية للإحصائيات يشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما جرى الإعلان عنه".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء "الوضع غير المستقر" لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط بطريقة غير نظامية.

ودعا تورك في تصريحات صحفية إلى تضافر الجهود لضمان سرعة إنقاذ هؤلاء المهاجرين، عن طريق إيجاد "طريقة كريمة وفعالة وشاملة توفر لهم مكاناً آمناً".

وأشار إلى "الارتفاع الملحوظ في عدد الأشخاص اليائسين الذين يعرضون حياتهم لخطر جسيم بعبور المتوسط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us