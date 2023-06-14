قال مصدر عسكري في النظام السوري، الأربعاء، إن جندياً أصيب بجروح خطيرة جراء هجوم إسرائيلي على منطقة ريف دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن المصدر العسكري، القول: "إن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت نقاطاً بريف دمشق وأسفرت عن "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

وذكر المصدر أنه عند حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم نفذت إسرائيل "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي التابع للنظام السوري "تصدى للعدوان الإسرائيلي وأسقط بعض الصواريخ".

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تعتبرها أهدافاً، تقول إنها مرتبطة بإيران في سوريا.