قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن "قرن تركيا" سيكون في الوقت ذاته "عصر العالم التركي".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، حول زيارته إلى أذربيجان، ثاني محطة خارجية له بعد جمهورية شمال قبرص التركية منذ إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الشهر الماضي.

وقال الرئيس أردوغان: "أبدينا تضامننا من خلال إجراء أولى زياراتنا (الخارجية) إلى أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية بعد انتخابات 14 و 28 مايو/أيار".

وأضاف: "نسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا. مئوية تركيا ستكون في الوقت ذاته عصر العالم التركي إن شاء الله".

و"مئوية" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.

ونوه الرئيس أردوغان في تغريدته إلى أن تركيا وأذربيجان تبذلان جهوداً مشتركة حثيثة لتعزيز القدرات المؤسسية لمنظمة الدول التركية.

وأردف: "تركيا وأذربيجان لديهما موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وتعاوننا سيتعمق أكثر في كل مجال، من التجارة إلى الطاقة، ومن الصناعات الدفاعية إلى النقل، بالشكل الذي يليق بأخوتنا".

وأضاف : "عند التوقيع على اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا ستشهد منطقتنا ظروفاً أكثر ازدهاراً".

وتابع: "نحن نجري عملية الحوار هذه (مع أرمينيا) بالتنسيق الكامل مع أخي إلهام (علييف، الرئيس الأذربيجاني)".

وأعرب عن أمله في رؤية النتائج الإيجابية للقاءات في هذا الإطار في وقت قريب.

وأكد أنه وعلييف سيواصلان معاً يداً بيد تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.