قال الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن صواريخ روسية أصابت مباني مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود ومنطقة دونيتسك شرق البلاد خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ستة على الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كروز على أوديسا. وذكر الجيش في وقت سابق أن صاروخين دُمرا قبل أن يصلا إلى أهدافهما.

وقالت القيادة الجنوبية عبر تطبيق تليغرام "نتيجة معركة جوية وسلسلة تفجيرات، تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومؤسسات للأغذية ومتاجر في وسط المدينة".

وأضاف الجيش أن القتلى الثلاثة في أوديسا كانوا يعملون في مستودع لسلسلة متاجر بيع بالتجزئة عندما أصابه صاروخ أشعل فيه النيران مشيراً إلى أن سبعة آخرين أصيبوا هناك.

وقال الجيش "تمشيط الأنقاض مستمر.. من الوارد أن يكون هناك من هم تحتها".

ونشر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا مقطع فيديو وصوراً تُظهر مباني متعددة الطوابق فقدت أجزاء من جدرانها وتهشمت نوافذها كما أظهرت فرق إطفاء تكافح ألسنة لهب في ما بدا أنه مستودع.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك شرق البلاد إن القوات الروسية قتلت ثلاثة مدنيين في ضربة صاروخية أخرى.

وأضاف أن شخصين قُتلا في كراماتورسك وقُتل ثالث في كوستيانتينيفكا.

وقال "الصواريخ أصابت منازل خاصة في المدينتين وتسببت في أضرار كبيرة. لحق دمار بخمسة منازل خاصة على الأقل وتضرر ما يزيد على 20 منزلاً في كراماتورسك وفي كوستيانتينيفكا تعرض منزلان للتدمير وتضرر 55".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت ثلاثة صواريخ وتسع طائرات مُسيّرة خلال الليل.

خسائر كارثية

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا، في وقت سابق هذا الشهر لم يحقق أي نجاح، بينما كانت الخسائر الناجمة عنه "كارثية".

وقال بوتين، خلال اجتماع بالمراسلين العسكريين، في موسكو، إن "العدو لم يحقق نجاحاً في أي من المواقع".

وأضاف: "أنا لن أذكر الخسائر التي تكبدها الأفراد في الوقت الحالي، لكن حجم الخسائر غير سارة بالنسبة لهم، فهم يقتربون من تقييم يمكن تسميته كارثياً".

وبالنسبة إلى الجانب الروسي، أكد بوتين أن كل خسارة عسكرية كانت تقابلها 10 في الجانب الأوكراني، مضيفاً أن 54 دبابة روسية فقط تضررت ويمكن إصلاح بعضها.

وشدد الرئيس الروسي على أن خسائر الجانب الأوكراني تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي جرى تسليمها إليه من الغرب.

وأضاف أن قوات كييف فقدت 160 دبابة و360 مركبة مدرعة أثناء الهجوم المضاد.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني لتصريحات الرئيس الروسي.

والخميس الماضي، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدم إلى جيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتطرق بوتين إلى القصف الجاري للمناطق الحدودية الروسية، فقال إنه لا جدوى من فرض الأحكام العرفية على أراضي روسيا بأكملها، لكن موسكو قد تفكر في إنشاء "منطقة آمنة" في أوكرانيا إذا استمر قصف المناطق الروسية.

ولدى سؤاله عن انهيار سد كاخوفكا، قال بوتين إن "الجانب الأوكراني يسعى جاهداً" إلى إلحاق الضرر به.

واتهم كييف بأنها ضربت عمداً محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية بنظام هيمارس أمريكي الصنع.

ولا تزال كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدمير السد الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، والذي تسبب بإغراق مساحات شاسعة من الأراضي.

وتعليقاً على إمكانية إمداد أوكرانيا بأسلحة نووية تكتيكية، قال بوتين إن الولايات المتحدة "تتظاهر" بأنها لا تخشى أي تصعيد محتمل.

وأضاف: "(الولايات المتحدة) تتظاهر بأنها لا تخشى (تصعيد الصراع). في الواقع، هناك الكثير من العقلاء بينهم، ومن الواضح أنهم لا يريدون جر الصراع إلى حرب عالمية ثالثة، إذ لن يكون هناك رابحون، بمن في ذلك الولايات المتحدة".