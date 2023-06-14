أظهرت دراسة علمية، نُشرت الأربعاء، أن أكثر من 20 مليون مواطن أمريكي فقدوا حاسة الشم والتذوق عقب إصابتهم بفيروس كورونا، فيما لم يستطع عدد كبير منهم التعافي من ذلك.

ونشرت مجلة The Laryngoscope، المختصة بطب الأنف والأذن والحنجرة، دراسة علمية، اعتمدت على متابعة ما يقرب من 29700 شخص من الأمريكيين البالغين، ممن أصيبوا بفيروس كورونا، ووجدت أن هناك ارتباطاً بين الإصابة بكورونا وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأظهرت الدراسة، التي استخدم فيها الباحثون بيانات استطلاع الرأي الصحي الوطني لعام 2021، أن أكثر من 20 مليون أمريكي ممن أصيبو بفيروس كورونا، فقدوا حاسة الشم والتذوق، و25% على الأقل منهم لم يستعيدوهما.

ووجد الباحثون أن حوالي 60% من المشاركين في الدراسة ممن أصيبوا بكورونا، عانوا فقدان حاسة الشم، وحوالي 58% عانوا فقدان التذوق.

كما وجدوا أن 24% من هؤلاء المشاركين أظهروا تحسناً جزئياً فقط، في حين أن أكثر من 3% لم يظهروا أي تحسن في حاسة الشم لديهم.

ولاحظوا أن 20% ممن فقدوا حاسة التذوق من المشاركين استعادوها جزئياً، وأكثر من 2% لا يزالون غير قادرين على التذوق.

وقال الدكتور نيل باتاتشاريا، المشارك بالدراسة: "قد نعتقد أن معظم الناس ممن أصيبوا بفقدان حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قادرون على استعادة تلك الحاسة، ولكن في الحقيقة هذه خسارة غالباً لا يمكن استعادتها"