سياسة
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مناوئ للمهاجرين والإسلام.. حزب "البديل" المتطرف يحتل المركز الثاني بألمانيا
كشف استطلاع رأي حديث، أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف احتل المركز الثاني في البلاد، بعد أحزاب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بنسبة تزيد عن 19%.
مناوئ للمهاجرين والإسلام.. حزب "البديل" المتطرف يحتل المركز الثاني بألمانيا
حزب"البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف يفوز خلال انتخابات محلية في مقاطعتي ساكسونيا وبراندنبرغ المحيطتين بالعاصمة برلين / صورة: AP
14 يونيو 2023

أظهر استطلاع رأي حديث، تسجيل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف احتلال المركز الثاني في البلاد.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد فرصة التابع لتلفزيون RTL الألماني، وشارك فيه 2500 شخص، كان حزب البديل من أجل ألمانيا ثاني أكبر حزب في ألمانيا بنسبة 19%.

وكشف أن أحزاب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU-CSU) المعارضة الرئيسية لديها 29% والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الذي يشكل الحكومة الائتلافية 18%، وحزب الخضر 14%، والحزب الديمقراطي الحر (FDP) %7 وحزب اليسار المعارض 4%.

من ناحية أخرى، أشار استطلاع رأي ثان، أجرته شركة إنسا، إلى أن معدل التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" بلغ 19.5%.

ولا يخفي حزب "البديل من أجل ألمانيا" معاداته للإسلام، ولطالما استغل قضايا اللجوء، ليثير الخوف لدى المواطن الألماني من الإسلام والمهاجرين، وفق وسائل إعلام ألمانية.

ويطالب الحزب بحظر الأذان ومنع التمويل الأجنبي لبناء المساجد في ألمانيا، ويعتبرها رمزاً للهيمنة الإسلامية، كما يطالب بمنع النقاب الذي يراه تعبيراً عن خضوع النساء للرجال، وإخضاع جميع الأئمة لرقابة وتدقيق الدولة.

ويدعو إلى إعادة العمل بالرقابة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي وإغلاق حدود الاتحاد الخارجية في وجه اللاجئين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز، حزب البديل من أجل ألمانيا، وارتباطه بحركات اليمين المتطرف، قائلاً إن هذا الأمر "سيئ للغاية".

وجاء هذا الانتقاد على إثر وجود نائب برلماني سابق تابع للحزب بين قائمة المتهمين بمحاولة تنفيذ انقلاب في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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