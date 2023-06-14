سياسة
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أمر بتنفيذ هجوم إزمير عام 2017.. تركيا  تُحيِّد مسؤولاً في PKK/KCK الإرهابي
نجح جهاز الاستخبارات التركي بتحييد عبد القهار كراساتش الملقب بـ" أليشر تشيا"، وهو أحد المسؤولين في تنظيم PKK/KCK الإرهابي.
أمر بتنفيذ هجوم إزمير عام 2017.. تركيا  تُحيِّد مسؤولاً في PKK/KCK الإرهابي
عبد القهار كراساتش أعطى الأمر بتنفيذ هجوم إزمير الإرهابي عام 2017 / صورة: TRTARABI
14 يونيو 2023

أعلن جهاز الاستخبارات التركية، الأربعاء، نجاح عملية تحييد الإرهابي عبد القهار كراساتش الملقب بـ" أليشر تشيا"، وهو أحد المسؤولين في تنظيم PKK/KCK الإرهابي.

وقال الجهاز إن المعلومات كشفت وقوف الإرهابي كراساتش وراء الهجوم الإرهابي على محكمة في ولاية إزمير عام 2017، وهو من أعطى الأمر المباشر بتنفيذه، وقد أدى الهجوم في حينه إلى استشهاد الضابط في الشرطة التركية فتحي سكين.

وكان اسم الإرهابي كراساتش قد قُيّد في الفئة الرمادية على لائحة المطلوبين بتهم الإرهاب، وهو أحد المسؤولين في وحدة الطيران الخاصة بتنظيم PKK/KCK الإرهابي ومسؤول عن وحدة تطوير طائرات يستخدمها التنظيم لتنفيذ هجماته.

ووجّهت الاستخبارات التركية عناصرها في الميادين المختلفة لجمع معلومات حول الإرهابي المذكور، إذ أشارت المعلومات إلى أنه كان يعد أحد المسؤولين أيضاً عن تنفيذ هجمات إرهابية أخرى في تركيا.

ونجحت الاستخبارات التركية بتحييد كراساتش بعد متابعة مستمرة وطويلة الأمد.

ويعد كراساتش أخد أعضاء الخلية التي خططت للهجوم الإرهابي الذي استهدف محكمة إزمير عام 2017، والذي أدى إلى استشهاد الضابط فتحي سكين، ثمّ فرّ كراساتش إلى شمال العراق، وضلع في عمليات إرهابية في سوريا والعراق نفذتها وحدة الطيران التابعة لتنظيم PKK/KCK الإرهابي.

كما شارك كراساتش وخطط لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة طائرات مسيرة من دون طيار.

وقالت مصادر أمنية تركية تعقيباً على الموضوع إنه "لا يمكن لأي إرهابي يشارك في الأعمال العدائية ضد جمهورية تركيا وقوات الأمن الهروب من جهاز الاستخبارات".

وأضافت "الإرهابيون أينما كانوا في العالم سيتم القبض عليهم، وسيعاقبون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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