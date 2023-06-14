سياسة
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البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثانية عشرة
فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للبلاد، بعد انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل  بعد الجولة الأولى، مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثانية عشرة
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثانية عشرة. / صورة: AFP
14 يونيو 2023

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، مجدداً في انتخاب رئيس للمرة الثانية عشرة، ولم يحصل المرشح المدعوم من حزب الله، سليمان فرنجية، ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور، على عدد كافٍ من الأصوات للفوز في جلسة برلمانية ساخنة.

وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه بعد الجولة الأولى، مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.

وانطلقت الجلسة الثانية عشرة في البرلمان اللبناني الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحضور كل النواب الـ128.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022 فشل البرلمان اللبناني في 11 جلسة سابقة، آخرها بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ومن المتوقع أن يؤدي فشل التصويت إلى تعميق التوترات الطائفية في لبنان الغارق بالفعل في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، والذي يواجه أيضاً شللاً سياسياً غير مسبوق في غياب وجود رئيس للدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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