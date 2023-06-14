قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عقد اجتماعات مثمرة مع رئيسَي شمال قبرص التركية إرسين تتار، وأذربيجان إلهام علييف، أكد خلالها العلاقات القوية التي تجمعهما مع تركيا، ونوقش فيها أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أردوغان مع الصحفيين على متن الطائرة في أثناء عودته من زيارة رسمية لجمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان.

العلاقات مع قبرص التركية

وقال أردوغان: "أكدنا العلاقات القوية بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وقيّمنا القضايا المدرجة في جدول أعمالنا الثنائي وآخر التطورات في ما يتعلق بقضية قبرص".

وتابع: "على الرغم من جميع أشكال الحظر الجائرة وغير القانونية التي تعرضوا لها، فقد ناقشنا جهودنا المشتركة لتقديم خدمات الدولة لإخواننا وأخواتنا القبارصة الأتراك. نظرنا في الخطوات التي اتخذناها وسنتخذها لجعل جمهورية شمال قبرص التركية مركز جذب في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "سنواصل القيام بدورنا لحماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، ولضمان السلام والأمن والاستقرار والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط. والدفاع عن حقوق العنصر الرئيسي للجزيرة، القبارصة الأتراك، سيظل أولويتنا".

العلاقات التركية الأذربيجانية

وعن زيارته إلى أذربيجان، قال الرئيس التركي: "قيّمنا هناك التقدم المحرز في عمليات التطبيع مع أرمينيا".

وشدد أردوغان على أنّ تقدّم عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيسهم بشكل كبير في تطبيع علاقات بلاده مع أرمينيا.

ونوّه بأنه "بعد كل المعاناة نرى أن باب السلام انفتح في منطقتنا. نتوقع من جميع الأطراف ذات الصلة التصرف بمسؤولية حتى لا تضيع هذه الفرصة".

وتابع قائلاً: "سنواصل العمل مع أذربيجان من أجل وحدة وسلام العالم التركي".

وبشأن ممر زنغزور قال أردوغان: "المشكلة ليست متعلقة بأرمينيا وإنما بإيران، ونحن وأذربيجان نشعر بالحزن إزاء موقف طهران".

السياسة الخارجية.. انضمام السويد إلى الناتو

وفي إطار حديثه عن سياسة تركيا الخارجية خلال المرحلة القادمة، قال أردوغان: "ليس من مبادئنا التمييز بين الشرق والغرب. سوف نستمر في إقامة علاقاتنا مع العالم كله، التي حافظنا عليها حتى الآن بطريقة مريحة ومبدئية. ونأمل أن نأخذ زمام المبادرة من خلال الحوار والدبلوماسية باعتبارهما أولوية، وأن نفعل كل ما هو ضروري لهيمنة السلام والاستقرار في منطقتنا وفي العالم".

وفي سياق آخر قال أردوغان: "ستُعقد قريباً قمة للناتو في فيلينيوس، سأحضرها ما لم يحدث شيء غير عادي، وليس بالضرورة أن نمتثل لتوقعات السويد بشأن اتخاذنا نهجاً إيجابياً حول عضويتها في الحلف".

وأوضح قائلاً: "يجب على السويد أولاً وقبل كل شيء أن تفي بواجبها".

وأشار إلى أن " الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ كان ضيفي مؤخرًا في إسطنبول، وأكدنا له موقفنا من السويد، لكن في الوقت الذي كنا نتحدث فيه مع ستولتنبرغ، كان الإرهابيون يتظاهرون في الشوارع مرة أخرى في السويد".

وقال الرئيس التركي إنّ كبير مستشاريه السفير عاكف شاتاي كيليج سيعقد الأربعاء الاجتماع الرابع للآلية المشتركة الدائمة مع وفد السويد وفنلندا وحلف شمال الأطلسي، "وسوف يؤكد لهم موقفنا من هذه القضية وألّا يتوقعوا شيئاً مختلفاً في قمة الناتو ما لم يستجيبوا لمطلبنا".

في سياق آخر قال أردوغان إنه "منذ 50 عاماً والاتحاد الأوروبي يراوح مكانه بخصوص انضمام تركيا إليه، سنتناول هذا الموضوع، وعلينا أيضاً إعادة النظر فيه".

وأضاف: "التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق".

خطط الحكومة الجديدة

أما على الصعيد الوطني، وعن خطط حكومته الجديدة خلال المرحلة القادمة، فقال أردوغان: "أول عمل في كل بلد هو الاقتصاد. والخطوة التالية التي يجب اتخاذها هنا، لا سيما الواجب الحالي لوزير الخزانة والمالية، والتغيير في البنك المركزي، وكذلك وزراؤنا المرتبطون بالاقتصاد، من وزير التجارة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا، إلى صناعة الدفاع.. كلهم ​​مرتبطون بهذا العمل، وهو تعزيز الاقتصاد".

وأضاف: "يُعتبر الغذاء والزراعة وتربية الحيوانات من أهم الخطوات، لأنهم يحاولون إطلاق النار علينا من أجلها. سنواصل جميع أعمالنا في البنية التحتية والبنية الفوقية دون دفع أي علاوة عليهم. وسنسعى بالطبع لتعزيز قطاعنا المالي".

وتابع في السياق ذاته: "أعلنّا أيضًا عن التصميم على تقليل التضخم إلى خانة واحدة. فعندما خفضنا (التضخم) إلى خانة واحدة خلال فترة رئاسة الوزراء، كان سعر الفائدة 4.6 والتضخم 6.2. في ذلك الوقت، عملنا مع نظرية "الفائدة المنخفضة، والتضخم المنخفض". الآن أنا أعمل بنفس الفهم، أنا بنفس العقل، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك بهذه الطريقة".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بمسألة الحد الأدنى للأجور فإننا بالتأكيد لن نسحق عمالنا أمام التضخم عند الحد الأدنى للأجور. سنبذل قصارى جهدنا لكسب الحد الأدنى للأجور. ونأمل أن نتخذ قرارًا في أقرب وقت ممكن. وستتخذ الخطوة المتعلقة برواتب موظفي الخدمة المدنية في المفاوضات في يوليو/تموز".

وقال: "سنسعى إلى تعزيز قطاعنا المالي، وسنواصل البحث عن موارد لدعمه".