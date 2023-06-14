مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها السادس عشر، وفي مواجهة أكبر أزمة أمنية يتعرض لها حلفاء الناتو منذ سنوات، اتخذ الحلف خطوة بالغة الأهمية وأطلق أكبر تدريب جوي في تاريخه، استضافته ألمانيا، في قلب أوروبا، بمشاركة 250 طائرة حربية من 25 دولة.

وعلى الرغم من الادعاء أن التمرين المعني خُطط له منذ سنوات، ولم يكن له أي هدف ضد روسيا، يعتقد كثير من المراقبين أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها "روتينية".

إذن، ماذا وراء هذه المناورات غير المسبوقة؟ وهل هي بالفعل تمرين دفاعي روتيني لا علاقة له بروسيا؟، كما يقول الناتو، أم أنها تحدٍ لبوتين ورسالة إلى جميع أنحاء العالم من خلال روسيا؟

تدريبات غير مسبوقة

بدأت أكبر مناورات جوية عسكرية في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة يوم الاثنين عندما حلقت طائرات مقاتلة لـ25 دولة في الجو وقاذفات قنابل وطائرات شحن في عرض موجه إلى روسيا، وفقاً لمراقبين. ومن المنتظر أن يستمر تدريب "إير ديفيندر 23" حتى 23 يونيو/حزيران الجاري.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، خُطط للمناورات الحربية منذ عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، لكنها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد الهجوم على أوكرانيا، الأمر الذي أثار قلق أعضاء الناتو الذين يقعون في ظل روسيا ودفع التحالف العسكري إلى إعادة تقييم نفسه بعد سنواتٍ من السبات.

جميع الدول المشاركة باستثناء دولتين هي أعضاء في الناتو، بما في ذلك فنلندا، الأحدث. كما تشارك السويد التي تسعى للانضمام إلى الناتو واليابان أيضاً مراقباً. فيما ستشمل المناورات تدريباً عملياتياً وتكتيكياً في ألمانيا، وأيضاً في تشيكيا وإستونيا ولاتفيا.

وسيشارك نحو عشرة آلاف شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانٍ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

هل سلَّ الناتو سيفه بوجه موسكو؟

منذ بدء الحرب الأوكرانية في أواخر فبراير/شباط 2022، سخر الجناح الغربي كل أوراقه الرابحة تقريباً لوضع روسيا بطريقة ما في طريق مسدود، من أنظمة الأسلحة المتطورة للغاية إلى تبادل المعلومات الاستخبارية الفورية والحرجة للغاية، ومن التدريب على الحرب غير المتكافئة إلى المساعدة المالية المباشرة. كانت الورقة الأخيرة على الطاولة هي التحليق بعشرات الطائرات الحربية في وسط أوروبا.

بدورها، حفزت حرب روسيا ضدّ أوكرانيا التحالف العسكري الغربي، الذي تأسس قبل نحو 75 عاماً لمواجهة الاتحاد السوفييتي حينها. كما دفعت فنلندا والسويد، اللتان حافظتا منذ فترة طويلة على حياد رسمي لتجنب أي صراع مع موسكو، إلى المطالبة بالانضمام إلى الأطلسي مباشرةً بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

معلقاً على التدريبات الجوية التي استضافتها بلاده، قال قائد سلاح الجو الألماني الجنرال إينغو غيرهارتس إن التدريبات ليست ضد روسيا، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي مصمم على الدفاع عن "كل شبر" من أراضيه. وأضاف قائلاً: "نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس".

وعما إذا كان الهدف من المناورات إيصال رسالة إلى روسيا، قالت السفيرة الأمريكية في ألمانيا إيمي غاتمان للصحفيين: "سأفاجأ إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل السيد (فلاديمير) بوتين الرئيس الروسي". وأضافت "نُضاعف قوتنا من خلال تنسيقنا المشترك".

من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول أيدن البروفيسور طارق أوز أوغلو خلال حديثه لموقع TRT Haber، إن هذه التدريبات تحمل رسالة استراتيجية وجيوسياسية، ولو قُبل الادعاء "الروتيني" للجبهة الغربية. وأضاف: "تُظهر هذه العملية أيضاً أن الأوروبيين يأخذون التهديد من روسيا على محمل الجد".

حشد جوي

استعداداً للمشاركة في المناورات الحربية التي تجري في ألمانيا حالياً، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 110 طائرات وآلاف أفراد الخدمة، معظمهم من وحدات الحرس الوطني، خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سارعت طائرات الناتو الحربية نحو 15 مرة لاعتراض الطائرات الروسية التي انحرفت بالقرب من المجال الجوي لدول البلطيق، فيما قالت وزارة الدفاع الليتوانية يوم الاثنين إنه من المحتمل أن تكون استجابة موسكو للتدريبات في ألمانيا، وفق نيويورك تايمز.

وبعد 30 عاماً من تقلص الميزانيات العسكرية، أصبحت القوة الجوية نقطة ضعف لحلف شمال الأطلسي، لكن ذلك بدأ يتغير بعد الهجوم الروسي. إذ زاد حلف الناتو دورياته الجوية على طول الحدود الروسية وتمركز القوات والطائرات المتحالفة في أربع دول أخرى في الناتو.

وهذا يعني مزيداً من القوات والمعدات المتمركزة بشكل دائم على الحدود الروسية، ومزيداً من تكامل خطط الحلفاء الحربية والمزيد من الإنفاق العسكري. إذ قد يستغرق الأمر أسابيع حتى تبحر السفن الحربية من الولايات المتحدة، أو أياماً لتعبئة القوات البرية في أوروبا، بينما يمكن للطائرات المقاتلة التدافع في غضون دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول بعض دول الناتو الآن تعزيز القوة الجوية الأوكرانية للصراع الحالي ولردع روسيا في المستقبل، لا سيّما بعد موافقة الولايات المتحدة مؤخراً على السماح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16.