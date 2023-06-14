قبل 22 عاماً، وتحديداً في 13 يونيو/حزيران عام 2001، عثر عدد من المواطنين الألمان على جثمان الشاب التركي الأصلي عبد الرحيم أوزودوغرو في أحد أحياء مدينة نورمبرغ، حيث كان مسجى على الأرض مضرجاً بالدماء.

بعد تحريات واسعة النطاق، اكتشفت السلطات أن عبد الرحيم، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً حينها، قُتل رمياً بالرصاص على يد إرهابيين يمينيين ألمان بالقرب من أحد متاجر الملابس في المدينة.

وترك الشاب أوزودوغرو الذي أطلقت رصاصتان على رأسه، وراءه ابنة تبلغ من العمر 19 عاماً.

بعد أيام، انتشر مقطع فيديو يحتوي على اعتراف عدد من إرهابيي اليمين في ألمانيا والذين يتبعون ما يسمى بـ"الاشتراكيون القوميون السريون" المنظمة التي يرمز إليها بـ" NSU"، ويقول أحد المتحدثين: "أوزودوغرو.. من الواضح الآن كم نحن جادون في الحفاظ على الأمة الألمانية".

لم يكن أوزودوغرو الضحية الأخيرة لموجة القتل التي نفذتها قوى اليمين المتطرف في ألمانيا بين الأعوام 2000 و2007، إذ قُتل بشكل عشوائي 10 أشخاص من أصول مهاجرة، 8 منهم أتراك مسلمون.

ورغم مرور 22 عاماً على مقتل أوزودوغرو، لا تزال بعض الخلفيات التي تسببت في مقتله و8 أشخاص آخرين غير واضحة، فيما تشير مصادر ألمانية إلى أن منظمة " NSU" تعد منظمة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"النازيون الجدد".

العمليات التي نفذتها عناصر "NSU" تركت الكثير من الأسئلة دون إجابات، لكن بعض المسؤولين فيها كُشف أمرهم بعد عملية سطو على بنك عام 2011، إذ استطاعت الشرطة الألمانية التعرف على هوياتهم ما دفع شخصين منهم إلى الانتحار، فيما اعتُقلت المتطرفة "بيت تسشابي" التي كانت واحدة من العناصر البارزين في المنظمة.

وحكمت المحكمة الإقليمية في ميونخ على بيت تسشابي" عام 2018 بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم تحت مظلمة منظمة "NSU" بما في ذلك القتل والحرق العمد.

وتضمنت الاتهامات، عشر جرائم قتل وثلاث هجمات بالقنابل و15 عملية سطو.