سياسة
3 دقيقة قراءة
22 سنة على مقتل مواطن تركي.. ماذا تعرف عن جرائم النازيين الجدد بألمانيا؟
قبل 22 عاماً، عثر مواطنون ألمان على جثمان شاب تركي الأصل يُدعى عبد الرحيم أوزودوغرو في أحد أحياء مدينة نورمبرغ، مسجى على الأرض مضرجاً بالدماء، وفيما بعد اكتُشف أن الشاب قُتل رمياً بالرصاص على يد إرهابيين يمينيين ألمان.
22 سنة على مقتل مواطن تركي.. ماذا تعرف عن جرائم النازيين الجدد بألمانيا؟
22 سنة على مقتل مواطن تركي.. ماذا تعرف عن جرائم النازيين الجدد بألمانيا؟ / صورة: AA
14 يونيو 2023

قبل 22 عاماً، وتحديداً في 13 يونيو/حزيران عام 2001، عثر عدد من المواطنين الألمان على جثمان الشاب التركي الأصلي عبد الرحيم أوزودوغرو في أحد أحياء مدينة نورمبرغ، حيث كان مسجى على الأرض مضرجاً بالدماء.

بعد تحريات واسعة النطاق، اكتشفت السلطات أن عبد الرحيم، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً حينها، قُتل رمياً بالرصاص على يد إرهابيين يمينيين ألمان بالقرب من أحد متاجر الملابس في المدينة.

وترك الشاب أوزودوغرو الذي أطلقت رصاصتان على رأسه، وراءه ابنة تبلغ من العمر 19 عاماً.

بعد أيام، انتشر مقطع فيديو يحتوي على اعتراف عدد من إرهابيي اليمين في ألمانيا والذين يتبعون ما يسمى بـ"الاشتراكيون القوميون السريون" المنظمة التي يرمز إليها بـ" NSU"، ويقول أحد المتحدثين: "أوزودوغرو.. من الواضح الآن كم نحن جادون في الحفاظ على الأمة الألمانية".

لم يكن أوزودوغرو الضحية الأخيرة لموجة القتل التي نفذتها قوى اليمين المتطرف في ألمانيا بين الأعوام 2000 و2007، إذ قُتل بشكل عشوائي 10 أشخاص من أصول مهاجرة، 8 منهم أتراك مسلمون.

ورغم مرور 22 عاماً على مقتل أوزودوغرو، لا تزال بعض الخلفيات التي تسببت في مقتله و8 أشخاص آخرين غير واضحة، فيما تشير مصادر ألمانية إلى أن منظمة " NSU" تعد منظمة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"النازيون الجدد".

العمليات التي نفذتها عناصر "NSU" تركت الكثير من الأسئلة دون إجابات، لكن بعض المسؤولين فيها كُشف أمرهم بعد عملية سطو على بنك عام 2011، إذ استطاعت الشرطة الألمانية التعرف على هوياتهم ما دفع شخصين منهم إلى الانتحار، فيما اعتُقلت المتطرفة "بيت تسشابي" التي كانت واحدة من العناصر البارزين في المنظمة.

وحكمت المحكمة الإقليمية في ميونخ على بيت تسشابي" عام 2018 بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم تحت مظلمة منظمة "NSU" بما في ذلك القتل والحرق العمد.

وتضمنت الاتهامات، عشر جرائم قتل وثلاث هجمات بالقنابل و15 عملية سطو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us