احتضنت العاصمة التركية أنقرة الأربعاء الاجتماع الرابع للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد للنظر في عضوية الأخيرتين في الناتو.

واستمر الاجتماع الذي جرى بضيافة كبير مستشاري أردوغان عاكف تشاغطاي قليج، لمدة 3 ساعات.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي وقَّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وصدَّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو أواخر مارس/آذار الماضي، بينما تتحفّظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.