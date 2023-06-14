سياسة
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حول عضوية الناتو.. اجتماع رابع بأنقرة يجمع تركيا وفنلندا والسويد
تتحفّظ تركيا على انضمام السويد إلى الناتو وتطالبها بالتعاون بتسليم إرهابيين لأنقرة. وفي سياق تقريب وجهات النظر ومناقشة الملابسات احتضنت أنقرة الأربعاء الاجتماع الرابع للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد للنظر بعضوية الأخيرتين.
حول عضوية الناتو.. اجتماع رابع بأنقرة يجمع تركيا وفنلندا والسويد
أنقرة تحتضن الاجتماع الرابع للآلية المشتركة بين تركيا وفنلندا والسويد / صورة: AA
14 يونيو 2023

احتضنت العاصمة التركية أنقرة الأربعاء الاجتماع الرابع للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد للنظر في عضوية الأخيرتين في الناتو.

واستمر الاجتماع الذي جرى بضيافة كبير مستشاري أردوغان عاكف تشاغطاي قليج، لمدة 3 ساعات.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي وقَّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وصدَّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو أواخر مارس/آذار الماضي، بينما تتحفّظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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