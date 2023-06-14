عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء أن تعمل بلاده على إيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الصيني ونظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الصينية بكين، حسبما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وقال جين بينغ: "الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع فلسطين، للدفع باتجاه تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

وفي اللقاء أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الصيني على "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، المتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية واستباحة المقدسات والتنكر للاتفاقات الموقعة وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية"، وفق الوكالة.

وناقش الرئيسان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة"، إذ عبّر عباس عن "اعتزازه بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، بعد مرور 35 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بينهما"، حسب الوكالة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده "ستلتزم بثبات مبدأ الصين الواحدة"، مشيراً إلى أنه "على ثقة باستمرار جمهورية الصين بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

ووصل عباس إلى الصين الثلاثاء، في زيارة تستغرق 4 أيام.

وفي السياق أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أن الرئيس الصيني أقام "مراسم استقبال كبيرة، ترحيباً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وقالت على تويتر إن "الرئيس الصيني أجرى محادثات مع الرئيس عباس، أكد خلالها أن الصين وفلسطين صديقان حميمان وشريكان جيدان يثق كلاهما بالآخر ويدعم كل منهما الآخر".

وأضافت: "لطالما دعمت الصين بقوة قضية الشعب الفلسطيني العادلة المتمثلة باستعادة حقوقه الوطنية المشروعة".

والجمعة، وصف متحدث وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين عباس بأنه "صديق قديم وقريب" للشعب الصيني.

وخلال الفترة الأخيرة أعطت الصين اهتماماً متنامياً بقضايا المنطقة، في تحدٍّ واضح للولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار الماضي تمكنت الصين من تسهيل اتفاق سعودي-إيراني سمح باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات بعد قطيعة استمرت سنوات.

بيد أن الولايات المتحدة ترفض أن يكون للصين يدٌ في هذا الاتفاق.

وتعدّ الصين من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، إذ أقامت الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 1988، علاقات دبلوماسية رسمية مع فلسطين، وفقاً لموقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت.

وفي مايو/أيار 1965، أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية مكتباً عُومل على أنه بعثة دبلوماسية في بكين.

وتدعم الصين مجدداً حقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967، وتساند القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفق "مركز الأبحاث" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في المقابل لم تُقِم بكين علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في 1992، بعد أسابيع من إطلاق مؤتمر مدريد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وباتت تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة، حسب المركز ذاته.