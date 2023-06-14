توفي رئيس مجلس الفتوى في الجزائر وأحد قضاة ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي العلامة محمد الطاهر آيت علجت مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 106 سنوات بعد صراع مع المرض.

وقالت وزارة الشؤون الدينية في بيان إن "الشيخ محمد الطاهر آيت علجت رئيس اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الوطنية للأهلّة والمواقيت الشرعية، في ذمة الله".

وقبل أيام دخل آيت علجت إلى مستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة إثر تعرُّضه لوعكة صحية.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه للعائلة، واصفاً إياه بـ"الإمام الذي أخلص في جهاده ونفع بعمله".

وأضاف: "فاضت روح فقيدنا فضيلة العلامة (...) والإمام الصالح النافع، تغمّده الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي وصفحات لناشطين جزائريين موجة نعي واسعة للعلامة آيت علجت.

وفي السياق، قدّم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، تعازيه للجزائر بوفاة آيت علجت.

وقال في تغريدة على تويتر: "نشاطر أهل الجزائر حزنهم وألمهم على فراق العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، اللهم ارحم شيخ الجزائر برحمتك الواسعة (...)".

وولد آيت علجت عام 1917 بمنطقة تمقرة بولاية بجاية (شرق)، وحفظ القرآن بزاوية جده، بينما التحق بالثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي بين (1954-1962)، بعد أن فجرت قواته تلك الزاوية.

وخلال التحاقه بالكفاح المسلح عُيّن "قاضياً" ضمن صفوف جيش التحرير بالمنطقة الثالثة التي كانت تتبعها كتائب الثوار عبر عدة ولايات وسط البلاد (بمنطقة القبائل).

وأواخر عام 1957 سافر آيت علجت بطلب من قيادة الثورة إلى طرابلس الليبية، إذ شغل آنذاك منصب عضو في مكتب جبهة التحرير الوطني هناك، لحشد الدعم للكفاح المسلح من الخارج.

وعاد آيت علجت إلى الجزائر بعد الاستقلال عام 1962، وعمل مدرساً بالجزائر العاصمة إلى جانب نشاطاته الدعوية والتأليف ورئاسة اللجنة الحكومية للفتوى إلى حين وفاته.