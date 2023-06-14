يعتزم مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 549 مليون دولار لزيادة استخدام الطاقة المتجدّدة في تركيا.

وأفاد البنك الدولي في بيان الأربعاء بأن "مشروع الطاقة المتجددة للقطاع العام والبلديات" سيسرع استخدام الطاقة المتجددة بالمرافق الحكومية والمنشآت التابعة للبلديات في تركيا.

وأشار إلى أن التمويل المخصص في نطاق المشروع، البالغة قيمته 549 مليون دولار، سيسهم في أمن الطاقة وتسريع استخدام الطاقة المتجددة في تركيا وتحقيق التزامات البلاد بشأن تغير المناخ.

وقال المدير القطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز، الذي أفرد البيان حيّزاً لتصريحاته، إن المشروع سيعود بالنفع على الاقتصاد التركي والبيئة.

وأوضح أن الطاقة المتجددة في المرافق العامة من شأنها مساعدة تركيا على الوفاء بالتزاماتها بشأن المناخ والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في فواتير البلدية.

وذكر أن "قطاع البناء من القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة وتتسبب في معظم انبعاثات الكربون، ما يؤثر بشكل مباشر في صحة المواطنين".