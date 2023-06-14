سياسة
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الأمم المتحدة: أكثر من مليونَي نازح بسبب اشتباكات السودان
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين قسراً بسبب الاشتباكات المستمرة في السودان وصل إلى 2.2 مليون شخص. وأشارت إلى أن نازحي الداخل خرجوا من 6 ولايات رئيسية، بما في ذلك الخرطوم وغرب دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور وشمال كردفان ووسط دارفور.
الأمم المتحدة: أكثر من مليونَي نازح بسبب اشتباكات السودان
كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 3 آلاف و800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة / صورة: Reuters
14 يونيو 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء أن عدد النازحين قسراً بسبب الاشتباكات المستمرة في السودان وصل إلى 2.2 مليون شخص.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه منذ 15 أبريل/نيسان الماضي "نزح أكثر من مليون و670 ألف شخص داخلياً في السودان، بينما بلغ عدد من غادروا الحدود نحو 528 ألفاً و147".

وأشارت إلى أن النازحين داخلياً خرجوا من 6 ولايات رئيسية، بما في ذلك الخرطوم وغرب دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور وشمال كردفان ووسط دارفور.

وفي وقت سابق اليوم كشفت المنظمة أن ما يقرب من 3 آلاف و800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة، داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

وقالت في بيان إن هذه الحصيلة هي "الأعلى" منذ 2017 حين سُجّلت 4 آلاف و255 حالة وفاة، وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً من مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 958 شخصاً، بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل الماضي.

وقالت النقابة (غير حكومية) في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك إن "عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 958 وفاة، و4 آلاف و746 إصابة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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