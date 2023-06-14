سياسة
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مصرع 78 مهاجراً جراء غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان
أعلنت وسائل إعلام يونانية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 78 قتيلاً من المهاجرين غير النظاميين. وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجهاً إلى إيطاليا، وكان يقل قرابة 700 شخص.
مصرع 78 مهاجراً جراء غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان
أُنقذ أكثر من 100 آخرين نُقلوا إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين / صورة: Reuters
14 يونيو 2023

أعلنت وسائل إعلام يونانية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 78 قتيلاً من المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت وسائل الإعلام أن قارب صيد على متنه مهاجرون غرق قبالة ساحل قلعة نافارينو في المياه الدولية "لسبب لم يعرف بعد".

وأضافت أن 78 مهاجراً لقوا مصرعهم، على حين أُنقذ أكثر من 100 آخرين نُقلوا إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ 6 سفن لخفر السواحل وفرقاطة وسفينة شحن عسكرية ومروحية عسكرية، فضلاً عن عدد كبير من القوارب الخاصة.

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجهاً إلى إيطاليا، وكان يقل قرابة 700 شخص، حسب منظمة "هاتف الإنذار/ألارم فون" المدنية.

وأفادت التقارير الواردة من الإعلام اليوناني بأن المهاجرين مواطنون سوريون وفلسطينيون وأفغان وباكستانيون.

من جهة أخرى أُنقذ 80 مهاجراً صباح الأربعاء قبالة سواحل جزيرة كريت، حسب إعلام يوناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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