سياسة
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وزير الخارجية التركي يشارك في مراسم تشييع برلسكوني
شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمراسم تشييع رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني. والاثنين توفي رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاماً، جراء إصابته بسرطان الدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية.
وزير الخارجية التركي يشارك في مراسم تشييع برلسكوني
شارك فيدان في مراسم التشييع برفقة متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، حسب تغريدة لوزارة الخارجية التركية / صورة: AA
14 يونيو 2023

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، في مراسم تشييع رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني.

وشارك فيدان في مراسم التشييع رفقة متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، حسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية التركية.

وأضافت الخارجية أن فيدان أبلغ "إيطاليا الصديقة والشقيقة" تعازي تركيا بوفاة برلسكوني الذي توفي الاثنين.

وأوضحت أن فيدان زار أيضاً القنصلية العامة التركية في مدينة ميلانو.

والاثنين، توفي رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاماً، جراء إصابته بسرطان الدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية.

وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامَي 1994 و2011 بمجموع تسعة أعوام.

وكان عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا" وشريكاً في الحكومة الائتلافية التي ترأستها حالياً اليمينية جورجيا ميلوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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