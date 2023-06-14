سياسة
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ترمب يتعهد بملاحقة عائلة بايدن قضائياً ويشن هجوماً على القضاء الأمريكي
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائياً، في حال أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويؤكد ترمب أنه ضحية "وزارة قلة العدل"، ويصفها "بالفاسدة" وتعمل لحساب "اليسار الراديكالي".
ترمب يتعهد بملاحقة عائلة بايدن قضائياً ويشن هجوماً على القضاء الأمريكي
مثول ترمب أمام محكمة فيدرالية وجهت إليه 37 تهمة جنائية / صورة: Reuters
14 يونيو 2023

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائياً، في حال أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ووصف ترمب بايدن في كلمة ألقاها من ناديه بيدمينستر بولاية نيوجيرسي فجر الأربعاء بأنه "شخص فاسد".

جاء ذلك في أعقاب مثول ترمب أمام محكمة فيدرالية وجهت إليه 37 تهمة جنائية، أصر ترمب على براءته منها.

وقال: "سأعيّن مدعياً خاصاً لملاحقة أكثر الرؤساء فساداً في تاريخ الولايات المتحدة: جو بايدن وجميع أفراد عائلته الإجرامية".

وأضاف: "عندما أعيد انتخابي، سأقضي تماماً على الدولة العميقة"، معرباً عن ثقته البالغة بإعادة انتخابه لولاية جديدة في 2024.

وانتقد ترمب أيضاً الديمقراطيين، قائلاً إن لائحة الاتهام ضده تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن مخطط رشوة" يزعم تورُّط أسرة بايدن فيه.

وتابع: "يريدون صرف الانتباه عن الجرائم الحقيقية، يقولون: دعونا نخرج ونوجه اتهامات للرئيس ترمب، حتى لا يتحدثوا عن الرشوة البالغة 5 ملايين دولار".

وجدد ترمب الإشارة إلى أن القضية المرفوعة ضده "ذات دوافع سياسية".

وفي السياق وصف ترمب لائحة الاتهام الموجهة إليه بأنها "أبشع وأقسى إساءة لاستخدام السلطة في تاريخ الولايات المتحدة، وبمنزلة تدخُّل في الانتخابات".

ويؤكد ترمب أنه ضحية "وزارة قلة العدل" التي يصفها بأنها "فاسدة" وتعمل لحساب "اليسار الراديكالي".

وقال عبر خطاب في أثناء تجمُّع لأنصاره الثلاثاء "حين يُوقف الخصم السياسي الرئيسي، فهذا يعني أننا لم نعد في ديمقراطية".

وتتجاوب قاعدة مؤيدي ترمب مع انتقاداته مثلما تجاوبت معه عندما شنّ حملة لإنكار هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" أن 76% من الناخبين الجمهوريين يعتبرون أن الملاحقات ضد ترمب لها "دوافع سياسية".

وتتهم المحكمة ترمب بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، بعد انتهاء ولايته وكشف أسرار حساسة تتعلق بالدولة، لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، وهي قضية يمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

ويعدّ ترمب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يلاحَق من محكمة فيدرالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن ترمب ترشُّحه للانتخابات الأمريكية المقبلة، متحدياً جميع الإجراءات القانونية والاتهامات الموجهة ضده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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