سياسة
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الهلال الأحمر القطري يطلق حملة لإنشاء مدينة للأيتام متضرري الزلزال
أطلقت جمعية الهلال الأحمر القطري، حملة خيرية لحشد الدعم بهدف إنشاء مدينة الحياة "حياة شهير" في إسطنبول، لإيواء الأيتام المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/شباط الماضي.
الهلال الأحمر القطري يطلق حملة لإنشاء مدينة للأيتام متضرري الزلزال
تهدف مبادرة جمعية الهلال الأحمر القطري إلى توفير مأوى آمن متكامل ومستدام للأطفال الذين فقدوا ذويهم في زلزال تركيا الأخير / صورة: AA
14 يونيو 2023

أطلقت جمعية الهلال الأحمر القطري الأربعاء حملة خيرية لحشد الدعم بهدف إنشاء مدينة الحياة "حياة شهير" في إسطنبول، لإيواء الأيتام المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك وفق ما أعلنه في مؤتمر صحفي بالدوحة، فيصل العمادي، الأمين العام بالوكالة لـ"الهلال الأحمر القطري"، وفق بيان أصدرته الجمعية.

وأعلن الهلال الأحمر "إطلاق حملة خيرية لحشد الدعم بهدف إنشاء مدينة ’الحياة شهير’ الخاصة بإيواء الأيتام المتضررين من زلزال تركيا، وغيرهم من الأيتام حول العالم، بمدينة إسطنبول التركية"، وفق البيان.

وأضاف: "تهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى توفير مأوى آمن متكامل ومستدام للأطفال الذين فقدوا ذويهم في زلزال تركيا الأخير".

وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه بعدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

من جانبه، دعا العمادي خلال المؤتمر الصحفي "جميع المقتدرين في قطر للتضامن مع ضحايا هذه المأساة الإنسانية، ومساعدتهم على التعافي من المحنة الجسدية والنفسية التي مروا بها".

وتحدث عن "تعاون مع وزارة التربية والتعليم التركية، ومع بلدية إسطنبول وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) شريكاً منفذاً".

وتضم "الحياة شهير" حسب البيان "40 حجرة دراسية تعنى بالتدريس وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم التركية، ويستهدف المشروع 1200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى أماكن السكن ومرافق طبية مجهزة بالكامل لتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال".

ومنذ الساعات الأولى لزلزال تركيا، هرعت قطر إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقاً من مجموعة البحث والإنقاذ، وخصصت 10 آلاف منزل متنقل لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، بينما نشطت الفرق الميدانية لـ"الهلال الأحمر القطري" و"قطر الخيرية" في المناطق المتضررة عبر فرقهما الإغاثية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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