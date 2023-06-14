سياسة
2 دقيقة قراءة
"قلق داهم".. الصليب الأحمر: 90% من السوريين تحت خط الفقر
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. واعتبر الصليب الأحمر أن خطر انهيار البُنى التحتية الحيوية في سوريا "يشكل مدعاة قلق داهم".
"قلق داهم".. الصليب الأحمر: 90% من السوريين تحت خط الفقر
كابدت المجتمعات المحلية في سوريا نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من 12 عاماً وزلزالاً مدمراً ضرب البلاد في بداية العام الحالي وتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية. / صورة: AFP / Others
14 يونيو 2023

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي الأربعاء إن "المجتمع السوري يواجه، إلى جانب تداعيات الصراع والزلزال الأخير، التضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل وخطر تعطل البُنى التحتية الحيوية".

وأضاف البيان: "يعيش ما يقارب 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهو توجه ظلّ ثابتاً في السنوات الماضية".

واعتبر أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا "يشكل مدعاة قلق داهم".

ولفت إلى أن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية عاقت استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية، وهو السبب الذي يدفع اللجنة الدولية إلى أن تواصل الدعوة إلى إدراج استثناءات مُحدّدة الإطار ومستدامة في نُظم العقوبات التي لا تتضمن بعد مثل هذه الاستثناءات".

وأشارت إلى أن معظم محطات تكرير المياه تضررت وباتت تعمل بقدرات متدنية، "وهو ما أدى إلى تدنٍ مقلق لإمكانيات الوصول إلى مياه صالحة للشرب في عدة مناطق بسوريا".

وكابدت المجتمعات المحلية في سوريا نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من 12 عاماً وزلزالاً مدمراً ضرب البلاد في بداية العام الحالي وتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية، وفق بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us