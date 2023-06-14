سياسة
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بهدف "التوسع التجاري".. ممثلو شركات تركية يزورون السليمانية بالعراق
أجرى وفد من ممثلي شركات تركية زيارة إلى مدينة السليمانية العراقية، التقى خلالها رجال أعمال ومسؤولين محليين في المنطقة، ودعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية نوزاد غفور الشركات التركية للاستثمار في المنطقة.
بهدف "التوسع التجاري".. ممثلو شركات تركية يزورون السليمانية بالعراق
رئيس الجمعية محمد صالح جليك: جلبنا عالم الأعمال من كل منطقة في تركيا.. نحن جسر بين الطرفين / صورة: AA
14 يونيو 2023

أجرى وفد من ممثلي شركات تركية زيارة إلى مدينة السليمانية العراقية، التقى خلالها رجال أعمال ومسؤولين محليين في المنطقة.

الوفد المكوّن من أعضاء في "الجمعية التركية العراقية للصناعيين ورجال الأعمال" التقى ضمن الزيارة محافظ السليمانية هفال أبو بكر ومسؤولين في غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح جليك إن هدف الزيارة هو "التوسع التجاري".

وأضاف: "جلبنا عالم الأعمال من كل منطقة في تركيا.. نحن جسر بين الطرفين".

بدوره دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية نوزاد غفور الشركات التركية للاستثمار في المنطقة.

وأضاف: "لا تنظروا إلى السليمانية ومنطقة كردستان كسوق لتصريف منتجاتكم فحسب، يمكنكم في الوقت نفسه إنشاء مشاريع استثمارية هنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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