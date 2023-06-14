أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي" الأربعاء، على أسعار الفائدة من دون تغيير وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

ويُعدّ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم هو الأول منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 حسب البيانات التاريخية لتتبُّع الفائدة المنشور على موقع الفيدرالي عبر الإنترنت.

وقال الفيدرالي في بيان صحفي إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق 5%-5.25%، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ أسعار المستهلك.

وذكر أن أسعار المستهلك تفاعلت مع زيادات الفائدة التي أعلن عنها منذ مارس 2022، "لكن الأسعار لا تزال بعيدة عن الأهداف التي نطمح إلى الوصول إليها".

ويستهدف الفيدرالي الوصول إلى معدل تضخّم في حدود 2% على المدى الطويل، بينما سجّل في مايو/أيار الفائت 4%.

والثلاثاء، قال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة إن تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 4% خلال مايو، نزولاً من 4.9% في الشهر السابق له.

والتضخّم المسجل في مايو، شهد تراجعاً للشهر الحادي عشر على التوالي، من قمة 41 عاماً المسجلة في يونيو/حزيران 2022.

وذكر الفيدرالي في بيانه اليوم أنه سيراقب المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار المستهلك وسوق العمل، وسيتخذ القرارات الملائمة بناء على التطورات المستقبلية.

وأشار إلى أن البنوك تُشدّد شروط الائتمان على الأسر والشركات بعد الأزمة المصرفية، مشيراً إلى أن ذلك قد يبطئ من الاستهلاك، "لكن أثره فيهم لا يزال غير واضح المعالم".