سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد فلسطيني وإصابة مئات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة، وقتلت شاباً فلسطينياً وأصابت مئات، فيما هدم الجيش منزلاً لأسير فلسطيني اعتُقل بدعوى تنفيذ عملية إطلاق نار قرب نابلس في 11 أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
استشهاد فلسطيني وإصابة مئات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
دمّر الجيش الإسرائيلي بواسطة المتفجرات شقة سكنية لعائلة الأسير أسامة الطويل، في حي رفيديا غربي نابلس / صورة: Reuters
15 يونيو 2023

استُشهد شاب فلسطيني، وأُصيب 343 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته مدينة نابلس شمالي الضفة صباح الخميس في حين هدم الجيش منزلاً فلسطينياً.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع “شهيد و343 إصابة بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما توزعت بقية الإصابات بين حالات اختناق وسقوط وهلع".

وأشارت إلى أن طواقمها تعرضت لإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى إلى تحطم زجاج مركبتين وإصابة طواقمها بحالات اختناق.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الشهيد يدعى خليل يحيى الأنيس مخيم عين بيت الماء في نابلس.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، وحاصرت عمارة سكنية. وأوضح الشهود أن عشرات الفلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، واستخدمت تلك القوات الرصاص الحي والمعدني لتفريقهم.

وبيّن الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر بواسطة المتفجرات شقة سكنية لعائلة الأسير أسامة الطويل، في حي رفيديا غربي نابلس.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي اعتُقل الطويل، بدعوى تنفيذ عملية إطلاق نار قرب نابلس في 11 أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وتهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضدها، تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كوْنه من أساليب "العقاب الجماعي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us