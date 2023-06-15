استضافت مدينة إسطنبول الأربعاء قمة بخصوص المناخ تحت عنوان: "قمة التغير المناخي 2023: التحول الأخضر".

وجاءت القمة في إطار أعمال استراتيجية تغير المناخ طويلة المدى بالتعاون بين وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في القمة أكثر من 200 مسؤول وإداري رفيع المستوى من عالم الأعمال، إلى جانب مسؤولين أتراك وأمميين.

وفي كلمة له خلال القمة، قال محمد أمين بير بنار، نائب وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي، إن سياسات الأمم المتحدة حول البيئة والمناخ من الأمور التي تحظى بإجماع الدول الأعضاء كافة.

ووصف المسؤول التركي السياسات الأممية في هذا المجال بـ"الأكثر نجاحاً".

وأشار إلى حاجة تركيا أيضاً للتركيز على هذا المجال، مبيناً أنهم يتطلعون إلى سن قانون حول المناخ في البرلمان، خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات العالمية وخاصة في مجال الصناعة، بما يتناسب مع تطورات التغير المناخي والتحول الأخضر.

وأضاف أن التغير المناخي ليس مسألة متعلقة بالبيئة فحسب، بل بالتنمية أيضاً.