سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. قمة حول تغير المناخ والتحول الأخضر تنعقد بمدينة إسطنبول
انعقدت بمدينة إسطنبول الأربعاء قمة حول تغير المناخ والتحول الأخضر، بمشاركة عشرات المسؤولين الأتراك والأمميين.
تركيا.. قمة حول تغير المناخ والتحول الأخضر تنعقد بمدينة إسطنبول
إسطنبول تستضيف قمة حول تغير المناخ والتحول الأخضر / صورة: AA
15 يونيو 2023

استضافت مدينة إسطنبول الأربعاء قمة بخصوص المناخ تحت عنوان: "قمة التغير المناخي 2023: التحول الأخضر".

وجاءت القمة في إطار أعمال استراتيجية تغير المناخ طويلة المدى بالتعاون بين وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في القمة أكثر من 200 مسؤول وإداري رفيع المستوى من عالم الأعمال، إلى جانب مسؤولين أتراك وأمميين.

وفي كلمة له خلال القمة، قال محمد أمين بير بنار، نائب وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي، إن سياسات الأمم المتحدة حول البيئة والمناخ من الأمور التي تحظى بإجماع الدول الأعضاء كافة.

ووصف المسؤول التركي السياسات الأممية في هذا المجال بـ"الأكثر نجاحاً".

وأشار إلى حاجة تركيا أيضاً للتركيز على هذا المجال، مبيناً أنهم يتطلعون إلى سن قانون حول المناخ في البرلمان، خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات العالمية وخاصة في مجال الصناعة، بما يتناسب مع تطورات التغير المناخي والتحول الأخضر.

وأضاف أن التغير المناخي ليس مسألة متعلقة بالبيئة فحسب، بل بالتنمية أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us