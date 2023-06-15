أعلنت شركة بايكار التركية نجاح المسيرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" في إصابة الهدف بدقة خلال اختبار إطلاق باستخدام "مجموعة التوجيه الدقيقة" (HGK) المطورة محلياً.

وأفادت شركة بايكار المصنعة لـ"بيرقدار أقنجي" في بيانٍ الأربعاء، باستمرار عمليات إدماج الذخائر الجديدة المنتجة محليا بالمسيرة.

وأشارت إلى أن "مجموعة التوجيه الدقيقة" (HGK) طورها معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (SAGE) التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" (TÜBİTAK).

وذكرت أن المسيّرة "بيرقدار أقنجي" زُوّدت خلال اختبار الإطلاق بذخيرة "MK-82" التي جعلتها قادرة على التوجيه باستخدام "مجموعة التوجيه الدقيقة" (HGK).

وأكدت أن الذخيرة المحلية "MK-82" التي تُطلق للمرة الأولى عبر مسيّرة، أصابت الهدف بدقة.

ويمكن لـ"أقنجي" التحليق 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم، فيما يبلغ وزنها 6 أطنان، وحمولتها المفيدة من الذخيرة 1.5 طن.

وزُوّدت "أقنجي" بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو-جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من الخواص التي تجعلها مميزة بين نظرائها حول العالم.

ومن المنتظر أن تضطلع "أقنجي"، بدور مهم في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، وسيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الأهداف المحددة، بصواريخ جو-جو المصنّعة محلياً.