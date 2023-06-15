تسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة إنسانية في العاصمة الخرطوم وكذلك في مدن رئيسية بمنطقتي كردفان ودارفور.

ويهدد اتساع رقعة القتال بإطالة أمد العنف واستقطاب جماعات مسلحة، لا سيّما الجماعات ذات الانتماءات القبلية، وجهات فاعلة خارجية أيضاً.

وقالت جماعة مسلحة كان يقودها حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر إنه قُتل أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات من اتهامه لقوات الدعم السريع جماعات مسلحة متحالفة معها بارتكاب "إبادة جماعية". ولم ترِد تفاصيل عن وفاته. وقال مصدران حكوميان إن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن قتله.

ولم تردّ قوات الدعم السريع حتى الآن على طلب للتعليق.

ويشهد إقليم دارفور في السودان صراعاً متقطعاً منذ بداية القرن الحالي، وهو الصراع الذي أدى إلى نزوح ملايين ومقتل 300 ألف شخص في هجمات شنتها ميليشيات الجنجويد العربية. ووُلدت قوات الدعم السريع من رحم هذه الميليشيات، وأصبحت قوة حكومية قانونية في 2017.

ووصفت قوات الدعم السريع في بيان الأعمال القتالية في الجنينة بأنها صراع قبلي، واتهمت النظام السوادني السابق بتأجيج نار الصراع. وقالت إنها تبذل جهوداً لإدخال المساعدات إلى المدينة.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة والسعودية مع انتهاك عديد من اتفاقات وقف إطلاق النار. وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إنهم يدرسون نهجاً جديداً في الأيام المقبلة.

القتال عبر دارفور

قالت الأربعاء هيئة محامي دارفور، وهي جماعة محلية تراقب العنف، إن قصفاً مدفعياً أصاب منازل مدنيين في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور وإحدى أكبر مدن السودان، مضيفة أن عناصر قوات الدعم السريع اشتكت عدم تلقي رواتبها.

وأضافت الهيئة أن مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، تحت الحصار. ويسود الهدوء نسبياً مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لكن مدينة كتم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع تشهد موجة نزوح.

وقال سكان في مدينة الأبيض التابعة لولاية شمال كردفان وتقع بين الخرطوم ودارفور إن الجيش بدأ شنّ ضربات جوية وقصف مدفعي على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع. وتسيطر هذه القوات على الطرق المتفرعة من المدينة واتفقت مع زعماء القبائل المحلية على تأمين المنطقة من العصابات المسلحة.

وقال سكان إن قوات الدعم السريع هاجمت إحدى تلك البلدات، وهي الرهد، الأربعاء.

وفي كادقلي التابعة لولاية جنوب كردفان، صدت قوات الجيش هجوماً لقوات الدعم السريع على إحدى قواعده فيما حاصرت قوات موالية للزعيم المتمرد عبد العزيز الحلو المدينة. وقالت مصادر في الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال التي يتزعمها الحلو إنها تعمل على حماية المدنيين من المليشيات المسلحة.

وداخل الخرطوم، تحدث سكان عن ضربات جوية ومدفعية في الأحياء الجنوبية والشرقية من المدينة اليوم الأربعاء.

2.2 مليون نازح

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء أن عدد النازحين قسراً جراء الاشتباكات المستمرة في السودان وصل إلى 2.2 مليون شخص.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيانٍ، إنه منذ 15 أبريل/نيسان الماضي "نزح أكثر من مليون و670 ألف شخص داخلياً في السودان، فيما بلغ عدد من غادروا الحدود نحو 528 ألفاً و147".

وأشارت إلى أن النازحين داخلياً خرجوا من 6 ولايات رئيسية، بما في ذلك الخرطوم، وغرب دارفور، وجنوبها وشمالها ووسطها وشمال كردفان.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 958 شخصاً، جراء الاشتباكات منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة (غير حكومية) في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، إن "عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 958 وفاة، و4 آلاف و746 إصابة".