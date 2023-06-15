كشفت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن تنظيم PKK الإرهابي يواصل عمليات جمع التبرعات في دول القارة الأوروبية.

جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن الوكالة حول الإرهاب وأنشطته في أوروبا خلال العام الماضي.

إذ أوضح التقرير أن التنظيم الإرهابي يحتفظ بنشاط واضح، عبر استخدام دول الاتحاد الأوروبي "قواعد لأغراض إدارية وتوظيفية وتمويلية".

تنظيم PKKالإرهابي يشكل حاضنة للتنظيمات اليسارية المتطرفة

وذكر التقرير أن تنظيم PKK الإرهابي يستقطب الأشخاص ذوي الميول اليسارية المتطرفة في أوروبا، وأن عودتهم لاحقاً تشكل خطراً على دول القارة.

كما يحتفظ التنظيم بعلاقات وثيقة مع منظمات يسارية متطرفة وجماعات فوضوية في أوروبا، في إطارها يجري توفير التدريب المسلح للجماعات اليسارية عبر تنظيم YPG الإرهابي في قواعده في سوريا.

وأوضح التقرير أن تنظيم YPG الذي يعتبر امتداداً لتنظيم PKK الإرهابي يستخدم التبرعات التي جُمعت في أوروبا لدعم مقاتليه في سوريا.

مشيراً إلى حصول تنظيم YPG الإرهابي على دعم مالي كبير من أموال التبرعات التي جُمعت على الأراضي الأوروبية عبر حملات نظمها تنظيم PKK الإرهابي.

ويوظف التنظيم الإرهابي تجارة المخدرات والتهريب داخل الاتحاد الأوروبي في الحصول على عوائد مالية، إذ أوضح التقرير أن 4 من عناصره اعتُقلوا العام الماضي في إيطاليا وألمانيا..

كما يستخدم التنظيم الإرهابي جماعات ضغط أوروبية من أجل إزالته عن قوائم الإرهاب والمطالبة بالإفراج عن زعيم التنظيم عبد الله أوجلان.

تنظيم PKKيشكل تهديداً لأوروبا

وخلص التقرير إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً على دول أوروبا، فخلال العام الماضي بلغت الهجمات الإرهابية المحبطة على أراضي الاتحاد 28 عملية.

وبلغ عدد العمليات الإرهابية المنفذة 16 عملية، منها 13 نظمتها مجموعات يسارية متطرفة واثنتان لجماعات متطرفة وواحدة من مجموعات يمينية متطرفة.

وفي العام الماضي، اعتُقل 380 شخصاً للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب في دول الاتحاد، 93 منهم في فرنسا و46 في إسبانيا و30 في ألمانيا و22 في بلجيكا.