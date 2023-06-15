سياسة
2 دقيقة قراءة
للعام السادس.. الخطوط الجوية التركية تحصل على علامة "الأكثر قيمة" في تركيا
للعام السادس على التوالي حصلت الخطوط الجوية التركية على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في البلاد. فيما يعمل فريقها على تحقيق مزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة.
للعام السادس.. الخطوط الجوية التركية تحصل على علامة "الأكثر قيمة" في تركيا
الخطوط الجوية التركية تبلغ من العمر 90 عاماً / صورة: AA
15 يونيو 2023

توّجت شركة الخطوط الجوية التركية، بلقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في البلاد، لتواصل بذلك تربعها على عرش الشركات التركية للعام السادس على التوالي.

وقالت الخطوط التركية في بيان الأربعاء، إن مؤسسة الاستشارات الرائدة في مجال تقييم الأعمال التجارية المستقلة "براند فايننس" (Brand Finance) ومقرها لندن، أتمت تقريرها حول أول 100 شركة في تركيا لعام 2023.

وأضافت أن الخطوط التركية جاءت في مقدمة الشركات بالبلاد، تماماً كما حلت أولى في السنوات 2018، و2019، و2020، و2021، و2022.

وزادت قيمة الخطوط الجوية التركية في 2023 لتبلغ 2.02 مليار دولار، بعدما كانت 1.6 مليار دولار العام الماضي.

وتضمن البيان تعليقاً لرئيس مجلس إدارة الخطوط التركية أحمد بولات، أعرب من خلاله عن بالغ فخرهم بهذا التتويج للعام السادس على التوالي.

وأكد عزمهم على مواصلة السعي من أجل تحقيق المزيد من النجاحات للخطوط التركية التي تبلغ من العمر 90 عاماً.

وبراند فاينانس، شركة استشارية مستقلة لتقييم العلامات التجارية، تهدف إلى سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ عام 1996.

وتقيّم الشركة التي تحسب القيمة المالية للعلامات التجارية منذ أكثر من 20 عامًا، أفضل 5 آلاف علامة تجارية في العالم سنوياً، وتصنف العلامات التجارية على أساس البلد والقطاع وتشارك هذه المعلومات مع القراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us