قال رئيس مكتب الاستثمارات بالرئاسة التركية براق داغلي أوغلو الأربعاء إن بلاده تستهدف أن تكون من أكبر 10 اقتصادات بالعالم من خلال إنتاج وتصدير تقنياتها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته للمنصة التركية بالمعرض العالمي للابتكارات التكنولوجية "فيفاتك" المقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح داغلي أوغلو أن الشركات التركية لديها فرصة لتقديم نفسها للعالم من خلال المعرض الذي يُعدّ أحد أهم أحداث التكنولوجيا وريادة الأعمال الرائدة في أوروبا.

وأضاف أن إحدى أولويات المعرض هي لقاء رواد الأعمال الأتراك مع المستثمرين والبحث عن شركاء لتنفيذ خدماتهم ومنتجاتهم.

وأشار داغلي أوغلو إلى أنه زار المنصة التركية برفقة سفير أنقرة لدى باريس علي أونانر، وتلقى معلومات من المشاركين حول المشاريع التركية المعروضة.

وأكد أن رواد الأعمال الأتراك طوروا منتجات وخدمات ناجحة للغاية وأصبحوا قادرين على المنافسة عالمياً، مضيفاً: "من أهدافنا أن نكون من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال إنتاج وتصدير تقنياتنا".

ويشارك في المعرض الذي انطلق الأربعاء ويستمر لغاية 17 يونيو/حزيران، 16 شركة تركية ناشئة بمجال التكنولوجيا ووفد تركي يضم أكثر من 60 شخصاً برئاسة مكتب الاستثمار التركي.