سياسة
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درب ووجه التخطيط لهجمات.. جندي أمريكي يعترف بمساعدته "داعش" الإرهابي
حاول جندي أمريكي تقديم معلومات لتنظيم داعش الإرهابي لمساعدته في مهاجمة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وزارة العدل الأمريكية.
درب ووجه التخطيط لهجمات.. جندي أمريكي يعترف بمساعدته "داعش" الإرهابي
أقرّ الجندي الأمريكي كول بريدجز بالذنب في محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة أجنبية مصنّفة إرهابية ومحاولة قتل عناصر في الجيش الأمريكي / صورة: نيويورك بوست
15 يونيو 2023

أفادت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء أنّ عنصراً في جيش الولايات المتحدة حاول تقديم معلومات لتنظيم "داعش" الإرهابي، لمساعدته في مهاجمة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.

لكنّ الجندي كول بريدجز البالغ 22 عاماً كان في الحقيقة يتواصل مع موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) يتظاهر بأنّه مؤيّد للتنظيم الإرهابي الذي سيطر سابقاً على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل أن يخسر ما استولى عليه من أراض لصالح قوات محلية مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.

والأربعاء أقرّ بريدجز "بالذنب في محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة أجنبية مصنّفة إرهابية ومحاولة قتل عناصر في الجيش الأمريكي".

وقالت الوزارة إنّ العنصر الذي التحق بالجيش الأمريكي في العام 2019، انتقل من تلقّي الدعاية الجهادية عبر الإنترنت إلى محاولة تقديم معلومات لمساعدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبدأ بريدجز يتواصل مع موظف الـ"أف بي آي" في أكتوبر/تشرين أول 2020 و"قدّم التدريب والتوجيه لمقاتلين مزعومين في تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخطّطون لهجمات، بما في ذلك إسداء النصح بشأن أهداف محتملة في مدينة نيويورك".

ولاحقاً أخبر الجندي المناصر المزعوم لتنظيم "داعش" الإرهابي كيف يمكن للجهاديين أن يهاجموا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصورة أنجع، ورسم لهم مخططات مناورات من أجل "تحقيق الهجمات أقصى فتك ممكن"، كما أسدى النصح بشأن كيفية تحصين معسكر ضدّ هجوم للقوات الخاصة.

ثم أرسل إلى الموظف في "أف بي آي" مقطع فيديو يبدو فيه مرتدياً درعاً واقياً وواقفاً أمام علم يستخدمه مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي، وأتبعه بمقطع ثانٍ ألقى فيه "خطاباً دعائياً مؤيّداً لكمين مرتقب للتنظيم يستهدف قوات أمريكية"، بحسب وزارة العدل.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2019، انكفأ التنظيم إلى مناطق ريفية ونائية. ورغم ذلك، لا يزال عناصره قادرين على شنّ هجمات دموية.

وسيصدر الحكم بحق بريدجز في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني، وأقرّ بالذنب بتهمتين تصل العقوبة القصوى لكلّ منهما إلى الحبس 20 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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