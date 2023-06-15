سياسة
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كييف تتحدث عن تقدم طفيف في "قتال محتدم".. وموسكو تواصل ضرباتها الصاروخية
تحدثت أوكرانيا عن إحراز تقدم تدريجي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية اليوم الأربعاء فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة". في الوقت ذاته تستمر روسيا في شن ضرباتها.
كييف تتحدث عن تقدم طفيف في "قتال محتدم".. وموسكو تواصل ضرباتها الصاروخية
كييف تتحدث عن تقدم طفيف في "قتال محتدم" / صورة: Reuters
15 يونيو 2023

تحدثت أوكرانيا عن إحراز تقدم تدريجي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية اليوم الأربعاء فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".

وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تدوينة على تطبيق تليغرام إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحاً "جزئياً".

وأضافت أنه في اليوم الماضي، تقدمت القوات الأوكرانية ما يتراوح بين 200 و500 متر في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت التي أصابها دمار شديد والواقعة في شرق البلاد، وما يتراوح بين 300 متر و350 متراً في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وقالت ماليار "قواتنا تتحرك في مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوي ومدفعي للعدو".

وقالت للتلفزيون الأوكراني إن عدد قتلى العدو في قطاع "خورتيتسيا" الشرقي من الجبهة خلال الأسبوع الماضي كان أكبر بمقدار 8.73 مرة من الخسائر الأوكرانية. وبلغ 5.3 مرة في قطاع "تافريا".

قتلى في ضربات صاروخية روسية على أوكرانيا.

على جانب آخر، استهدفت ضربات صاروخية روسية جنوب وشرق أوكرانيا الأربعاء ما أسفر عن سقوط عديد من القتلى، فيما أعلنت كييف تحقيق مكاسب جديدة في هجومها المضاد.

واصاب أحد الصواريخ مستودعاً للأغذية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين وإصابة سبعة بجروح، وفق ما أعلن قائد الإدارة العسكرية في المنطقة أوليغ كيبر على تليغرام. وأضاف "قد يكون تحت الأنقاض أشخاص".

وفي مدينتي كراماتورسك وكوستيانتينيفكا شرقا، أدت ضربات صاروخية روسية نُفّذت ليلا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات المنازل، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك.

وتأتي الضربات الأخيرة مع ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف الثلاثاء بلدة كريفي ريغ التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى 12 شخصاً.

وبينما تؤكد أوكرانيا أنها تحقق مكاسب بعدما أطلقت هجومها المضاد، أعلن بوتين أن قواته تلحق خسائر "كارثية" بقوات العدو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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