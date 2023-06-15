سياسة
2 دقيقة قراءة
"بسبب سلوك روسيا غير الآمن".. أمريكا تنشر مقاتلات بالشرق الأوسط
نشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقاتلات من طراز F22-Raptor في الشرق الأوسط، عقب السلوك "غير الآمن وغير المهني" المتزايد من المقاتلات الروسية.
"بسبب سلوك روسيا غير الآمن".. أمريكا تنشر مقاتلات بالشرق الأوسط
واشنطن: نشرنا مقاتلات F22 بالشرق الأوسط إثر السلوك الروسي / صورة: AA
15 يونيو 2023

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء نشر مقاتلات من طراز F22-Raptor في الشرق الأوسط، عقب السلوك "غير الآمن وغير المهني" المتزايد من المقاتلات الروسية.

وقالت القيادة في بيان: "‏نُشرت مقاتلات F22-Raptor التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية جزءاً من فعالية متعددة الأوجه للدعم والقدرات الأمريكية عقب السلوك غير المهني وغير الآمن المتزايد للطائرات الروسية بالمنطقة".

وأضاف البيان أن "المقاتلات ستعمل بشكل متكامل مع قوات التحالف براً وجواً، وأن نشرها يظهر الأوجه المتعددة للقدرات الأمريكية وإمكانية إعادة نشر وتموضع القوات بشكل سريع".

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال إريك كوريلا، إن "سلوك القوات الروسية غير الآمن وانتهاكها المنتظم لتدابير عدم الاشتباك المتوافق عليها يزيد خطر التصعيد أو سوء التقدير".

وأكد كوريلا أن هذا النشر السريع للمقاتلات واندماجها في عمليات قوات التحالف "دليل واضح على التزام الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعتبر مقاتلة F22-Rap tor​​​​​​​ التي انطلقت من قاعدة لانغلي الجوية في فرجينيا، أفضل مقاتلة من الجيل الخامس للمقاتلات في العالم، وتتميز بقدرات عالية على التخفي، فضلاً على أنظمة متطورة، حسب قناة الحرة.

وتقول شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة لهذه المقاتلات، إنها تتمتع بميزات فريدة من التخفي والسرعة وخفة الحركة، وقادرة على تنفيذ ضربات جو-جو وجو-أرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us