أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء نشر مقاتلات من طراز F22-Raptor في الشرق الأوسط، عقب السلوك "غير الآمن وغير المهني" المتزايد من المقاتلات الروسية.

وقالت القيادة في بيان: "‏نُشرت مقاتلات F22-Raptor التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية جزءاً من فعالية متعددة الأوجه للدعم والقدرات الأمريكية عقب السلوك غير المهني وغير الآمن المتزايد للطائرات الروسية بالمنطقة".

وأضاف البيان أن "المقاتلات ستعمل بشكل متكامل مع قوات التحالف براً وجواً، وأن نشرها يظهر الأوجه المتعددة للقدرات الأمريكية وإمكانية إعادة نشر وتموضع القوات بشكل سريع".

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال إريك كوريلا، إن "سلوك القوات الروسية غير الآمن وانتهاكها المنتظم لتدابير عدم الاشتباك المتوافق عليها يزيد خطر التصعيد أو سوء التقدير".

وأكد كوريلا أن هذا النشر السريع للمقاتلات واندماجها في عمليات قوات التحالف "دليل واضح على التزام الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعتبر مقاتلة F22-Rap tor​​​​​​​ التي انطلقت من قاعدة لانغلي الجوية في فرجينيا، أفضل مقاتلة من الجيل الخامس للمقاتلات في العالم، وتتميز بقدرات عالية على التخفي، فضلاً على أنظمة متطورة، حسب قناة الحرة.

وتقول شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة لهذه المقاتلات، إنها تتمتع بميزات فريدة من التخفي والسرعة وخفة الحركة، وقادرة على تنفيذ ضربات جو-جو وجو-أرض.