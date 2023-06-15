سياسة
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"ليس آمناً للنساء".. مشرّعة أسترالية تتعرّض لاعتداء جنسي بمبنى البرلمان
اعتبرت مشرّعة أسترالية أن مبنى البرلمان "غير آمن" لعمل النساء، بعد اتهامها زميلاً لها بالاعتداء عليها جنسياً، وقالت إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" وجرى "لمسها بشكل غير لائق".
"ليس آمناً للنساء".. مشرّعة أسترالية تتعرّض لاعتداء جنسي بمبنى البرلمان
قالت ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" وجرى "لمسها بشكل غير لائق" / صورة: AFP
15 يونيو 2023

قدّمت مشرّعة أسترالية الخميس تفاصيل بشأن تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، معتبرة أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء، واتهمت بذلك سناتوراً محافظاً علّق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.

وقالت السناتورة المستقلّة ليديا ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" وجرى "لمسها بشكل غير لائق".

وكانت ثورب اتهمت الأربعاء سناتور زميلاً لها بـ"الاعتداء جنسياً" عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية. وكرّرت ثورب الخميس اتهاماتها ضدّ المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.

وقال فان إنّ هذه الاتهامات "حطّمته وأضرّت به"، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أنّها "غير صحيحة على الإطلاق". وعلّق الحزب الليبرالي، الذي ينتمي إليه فان، عضويته بسبب هذه الاتهامات.

وقالت ثورب إنّ فان أشرك محامين في هذه المسألة وكان عليها إعادة صياغة قضيّتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية.

وأضافت أمام المشرّعين "كنت خائفة من الخروج من باب المكتب. كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج".

وتابعت: "كان من الضروري أن يرافقني شخص ما كلّما مشيت داخل هذا المبنى".

وقالت: "أعلم أنّ أشخاصاً آخرين مرّوا بتجربة مماثلة، ولم يتحدّثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية".

ومنذ 2021، تشهد الساحة السياسية الأسترالية اتهامات على مستوى عالٍ بالاعتداء والمضايقات داخل البرلمان.

وفي ذلك الوقت، قالت مساعدة سياسية سابقة هي بريتاني هيغينز، إنّ زميلاً محافظاً اغتصبها على أريكة في مكتب في البرلمان يعود إلى أحد الوزراء، بعد ليلة من شرب الخمر بكثرة في مارس/آذار 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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