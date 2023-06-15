سياسة
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إعصار بيبارجوي يتجه نحو الهند وباكستان والسلطات تجلي عشرات الآلاف
اضطر عشرات آلاف الأشخاص غرب الهند إلى مغادرة منازلهم، خوفاً من اقتراب إعصار مدمر بالغ القوة. فيما تكثف السلطات استعداداتها للتعامل مع تبعاته.
إعصار بيبارجوي يتجه نحو الهند وباكستان والسلطات تجلي عشرات الآلاف
إجلاء عشرات آلاف السكان من منازلهم قبل اقتراب إعصار بيبارجوي / صورة: AFP
15 يونيو 2023

أجلت السلطات في ولاية جوجارات غرب الهند أكثر من 75 ألفاً من سكان تجمعات سكنية ساحلية معرضة للخطر مع اقتراب إعصار "بيبارجوي" قادماً من بحر العرب والذي من المتوقع أن يجتاح اليابسة في الهند مساء اليوم الخميس.

وقالت إدارة الأرصاد الهندية إن العاصفة المصنفة على أنها إعصار بالغ القوة كان مركزها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس على بعد 180 كيلومتراً تقريبا قبالة ميناء جاكهو في ولاية جوجارات الهندية وعلى بعد 270 كيلومتراً تقريبا من كراتشي في باكستان.

وقالت إدارة الأرصاد أمس الأربعاء إن العاصفة فقدت بعضاً من شدتها على ما يبدو وتوقعت أن تحمل رياحاً تتراوح سرعتها القصوى بين 115 و125 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت أن مسار العاصفة لم يطرأ عليه تغيير ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة قرب ميناء جاكهو الهندي بين ماندفي في جوجارات وكراتشي الباكستانية.

وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الهندية "صباح الخميس وصلت سرعة الرياح إلى نحو 90 كيلومتراً في الساعة على ساحل جوجارات.. السرعة ستتزايد تدريجيا في الساعات القليلة المقبلة إلى 120 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى 135 كيلومتراً في الساعة بعد الظهيرة. نتوقع وصول (العاصفة) في المساء عندها ستكون سرعة الرياح أكثر من ذلك".

وحولت السلطات في الهند وباكستان قاعات وصالات المدارس والأبنية الحكومية لمخيمات إغاثة لإيواء النازحين.

وقالت شيري رحمن وزيرة تغير المناخ في باكستان إن كراتشي ليست معرضة لخطر داهم لكن تُتخذ إجراءات طوارئ للتعامل مع تبعات الرياح والأمطار التي من المتوقع أن تشهدها المدينة. ويقطن كراتشي نحو 20 مليون نسمة وهي مركز مالي واقتصادي في باكستان.

وأشارت إلى أن عمليات إجلاء طوعية ستجري في المدينة التي لا تقع في مسار عين العاصفة مثل المناطق الساحلية. وبدأ سكان المدينة في تخزين احتياجاتهم الأساسية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية في بيان أن تتعرض منازل في المنطقة الساحلية للتدمير التام وأن تلحق أضرار بالغة بالمحاصيل والنباتات والطرق في المنطقة وأن تشهد خدمات السكك الحديدية توقفات.

كما علقت السلطات الهندية عمليات الصيد حتى غد الجمعة وأغلقت المدارس ومنعت استخدام الشواطئ.

وعلقت عديد من المنشآت النفطية البحرية والمواني كبرى على ساحل جوجارات عملياتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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