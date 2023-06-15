بين أعلى قمة جبلية على كوكب الأرض، وأكثر نقطة في عمق المحيطات انخفاضاً، تتناثر قطع ودقائق البلاستيك، مهددةً أشكال الحياة والنظم البيئية المختلفة، تلك المادة التي كانت محطة مهمة في تقدّم البشرية، ارتدّت لاحقاً بأضرار كبيرة على الإنسان وعلى البيئة بسائر مكوناتها، نتيجة سوء إدارتها وسوء استخدامها ومحدودية المعرفة تجاه هذه الأضرار.

وأسهم البلاستيك في تطوير الصناعة وابتكار منتجات جديدة نافعة، لكنّ هذه المادة الثورية، خلّفت وراءها أكواماً من النفايات التي غطَّت السهول والوديان وقمم الجبال ومسارات الأنهار وشواطئ البحار وصولاً إلى قاع المحيط.

وتكمن أخطار البلاستيك في كونه يستغرق وقتاً طويلاً للتحلل في الطبيعة قد يصل إلى مئات السنين، ومع الزيادة المفرطة في إنتاجه تعجز برامج إعادة التدوير عن معالجة هذه المشكلة، ما يعني زيادة هائلة في حجم النفايات البلاستيكية التي تُلقى في البيئات المختلفة، والتي ينتهي معظمها إلى المحيطات.

وحسب تقرير الأمم المتحدة في عام 2019، يُلقى في المحيطات سنوياً نحو 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية، ويستخدم البشر نحو تريليون كيس بلاستيك مفرد الاستعمال كل عام حول العالم، ما يعادل مليوني كيس كل دقيقة، فيما يُقدّر المعدل الزمني لاستخدام الكيس البلاستيكي بـ12 دقيقة فقط قبل إلقائه.

وسلّط احتفال اليوم العالمي للبيئة هذا العام، الذي يصادف يوم 5 يونيو/حزيران، على التلوث البلاستيكي بوصفه مشكلة كبرى تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي".

وتُنتج البشرية أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنوياً. وجرى إنتاج 9.2 مليار طن من البلاستيك منذ عام 1950، أدّى ذلك إلى إضافة 6.9 مليار طن من النفايات البلاستيكية، أي إنّ أكثر من ثلثي المواد البلاستيكية عبارة عن منتجات قصيرة العمر تتحول إلى نفايات في وقت قصير.

أضرار وتداعيات

وتجتاح النفايات البلاستيكية المحيطات والبراري، ولا تقتصر هذه النفايات على القطع الكبيرة التي يمكن جمعها والتخلص منها، لكن على دقائق البلاستيك التي تسمى "مايكروبلاستيك"، وهي عبارة عن جزيئات دقيقة تَنتج عن تفكك وتكسر البلاستيك نتيجة العوامل الجوية وأشعة الشمس، وهي موجودة في الهواء والتربة وتجرفها السيول والأمطار إلى مجاري الأنهار لينتهي بها المطاف في عرض المحيط.

وفي دراسة أجرتها الباحثة في جامعة رجب طيب أردوغان، أولجين أيتان، نُشرت هذا العام، على عيّنة من الأسماك في خليج إزميت بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا، اكتُشفت جزيئات بلاستيكية دقيقة في 4 من كل 10 أسماك، كما عُثر في جوف الأسماك على ألياف ناتجة عن منتجات النسيج الصناعية، مما يُشكل خطراً كبيراً على الإنسان الذي تَدخل هذه الجزيئات إلى جسمه عن طريق الطعام.

وتشكل الأكياس البلاستيكية مشكلة بيئية كبيرة كونها خفيفة الوزن وتتطاير بسهولة في الهواء وتَعْلق على غصون الأشجار وأسوار المباني مشوهةً بذلك المنظر الجمالي للمدن والأرياف، كما قد تتشابك مع أرجل الطيور وبعض الأحياء البرية، وبالتالي تُعرِّضها لخطر الافتراس من الكائنات الأخرى، عدا عن الأخطار الناتجة عن الاختناق.

نجاح تركيا في تقليل النفايات البلاستيكية

وإدراكاً منها لهذه التهديدات على البيئة وصحة الإنسان، حظرت الحكومة التركية بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2019، توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام المفرد بشكل مجاني، وفرضت رسماً بقيمة 25 قرشاً تركياً على كل كيس بلاستيكي يحصل عليه المشتري.

وأشارت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية، في تغريدة على "تويتر" في يناير 2020، أي بعد عام فقط على قرار إلغاء مجانية الأكياس، إلى انخفاض استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 77% وانخفاض الاستخدام الشهري للفرد من 35 كيساً إلى 10 أكياس، أدى هذا إلى منع إنتاج 200 ألف طن إضافي من البلاستيك، ومنع 8 آلاف طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتشير التقديرات -بعد أربع سنوات من بدء تطبيق القرار- إلى أنّ إنتاج الأكياس البلاستيكية في تركيا كان قبل عام 2019 يقارب 35 مليار قطعة سنوياً، بينما كان الشخص يستخدم ما معدله 440 كيساً بلاستيكياً سنوياً، لكن مع تطبيق سياسة الدفع، انخفض استخدام الأكياس البلاستيكية في تركيا بنحو 65%.

وبالتالي، تم منع توليد 550 ألف طن من النفايات الناتجة عن الأكياس البلاستيكية، يُضاف إلى ذلك، منع ما يقرب من 23 طناً من غازات الاحتباس الحراري، وانخفاض استيراد المواد الخام البلاستيكية اللازمة لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وبذلك يعني توفير ما يقرب من 3.8 مليار ليرة.

ورافق ذلك انتشار استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام مثل الأكياس القماشية والشبكات، وازدياد وعي المواطنين تجاه هذه القضية.

يشار إلى أن الأكياس البلاستيكية تُباع في المتاجر بسعر 25 قرشاً يدفعها المستهلك، يذهب 15 قرشاً منها لصالح المشاريع البيئية، مثل إعادة التدوير والتخلص من النفايات، إلا أن قراراً رئاسياً بدأ تطبيقه مطلع هذا العام، جعل معدل المساهمة في المشاريع البيئية 38.5 قرش يدفعها المتجر للدولة مقابل كل كيس بلاستيكي يُباع، من دون أن يطرأ أي تغيير على الـ25 قرشاً التي سيدفعها المستهلك. ويهدف التعديل إلى زيادة حصة مشاريع إعادة تدوير البلاستيك، ومنع الاستفادة من تجارة الأكياس البلاستيكية في متاجر التجزئة.

وتعيد تركيا تدوير أكثر من 1.1 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، حالت دون استيراد ما قيمته مليار دولار من المواد الخام البلاستيكية، ويعمل في قطاع إعادة التدوير أكثر من 1300 شركة، توظف أكثر من 350 ألف يد عاملة.

"صفر نفايات"

ويعاني كوكب الأرض حالياً أزمة ثلاثية، تشكّل النفايات والتلوث البيئي أحد مكوناتها الرئيسية، إلى جانب تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وقد قطعت تركيا شوطاً كبيراً في التعامل مع النفايات البلاستيكية وأنواع النفايات الأخرى، منذ إطلاق مشروع "صفر نفايات" عام 2017 الذي ترعاه السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي.

ويقوم برنامج "صفر نفايات" على نهج مستدام لإدارة الموارد والنفايات، وتشجيع عادات الإنتاج والاستهلاك المستدامة، ودعم الاستخدام الفعال للموارد، كما يدعو للقضاء على النفايات من خلال منعها وتقليلها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، وبالتالي يمكن أن يساعد في تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية، بما في ذلك تنمية التماسك الاجتماعي.

يُذكر أن الأمم المتحدة قد أحيت للمرة الأولى في 30 مارس/آذار هذا العام "اليوم الدولي للقضاء على الهدر"، الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، حيث اعتمدت المنظمة الدولية قرارها في دورتها السابعة والسبعين، بناءً على مبادرة تركيّة انضم إليها كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.