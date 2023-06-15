سياسة
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فلسطين تتهم إسرائيل بجر المنطقة إلى العنف والأزهر يدعو إلى حماية الأقصى
اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بـ"جر المنطقة إلى التصعيد ودوامة العنف من خلال جرائمها المتواصلة" بحق الشعب الفلسطيني. ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى حماية المسجد الأقصى.
فلسطين تتهم إسرائيل بجر المنطقة إلى العنف والأزهر يدعو إلى حماية الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمدينة نابلس واستهدافها للفلسطينيين / صورة: Reuters
15 يونيو 2023

اتهمت الرئاسة الفلسطينية الخميس إسرائيل بـ"جر المنطقة إلى التصعيد ودوامة العنف من خلال جرائمها المتواصلة" بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن "حكومة الاحتلال تصر على جر المنطقة إلى التصعيد ودوامة العنف من خلال جرائمها المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني، وآخرها اقتحام مدينة نابلس واستشهاد شاب، وتفجير منزل أحد المواطنين، وإصابة العشرات بجروح"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أبو ردينة أن "سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل، سواء من خلال هدم المنازل أو قتل المواطنين أو حصار جنين ونابلس وغيرها أو الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة في القدس (المحتلة)، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي".

ومشدداً على ضرورة معاقبة إسرائيل ووقف جرائمها، حذر أبو ردينة من أن "استمرار تلك الجرائم يجعل المنطقة تغرق في دوامة من العنف ويخلق حالة من الفوضى، ما يتوجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقفها وتوفير الحماية لشعبنا، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة".

ودعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "الخروج عن صمتها، وإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق شعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".

من جانبه، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في كلمة له أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى حماية المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحمَّل "الهيمنة العالمية" مسؤولية الإرهاب.

ومشدداً على أهمية القضية الفلسطينية، قال الطيب: "أتحدث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين، وما يكابده الشعب الفلسطيني من غطرسة القوة (الاحتلال الإسرائيلي)، وقسوة المستبد، وإني لآسى كثيراً لصمت المجتمع الدولي عن حقوق هذا الشعب الأبي".

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "الإسراع، اليوم قبل الغد، إلى إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، كما أدعو إلى حماية المسجد الأقصى الشريف من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها يوماً بعد يوم".

وفجر الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية قتل خلالها فلسطينياً وفجَّر منزل معتقل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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