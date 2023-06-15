سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد استخدام الذكاء الصناعي.. ومايكروسوفت ترحب
أقر مشرعو الاتحاد الأوروبي تعديلات خاصة بقواعد الذكاء الصناعي، تشمل حظراً على استخدامه في رصد القياسات الحيوية وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية الكشف عن المحتوى الناتج عنها، ورحبت مايكروسوفت و(آي.بي.إم) بالتعديلات.
الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد استخدام الذكاء الصناعي.. ومايكروسوفت ترحب
الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد استخدام الذكاء الصناعي.. ومايكروسوفت ترحب / صورة: Reuters
15 يونيو 2023

أقر مشرعون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تعديلات على مسودة لقواعد الذكاء الصناعي لتشمل حظراً على استخدامه في رصد القياسات الحيوية وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل (تشات جي.بي.تي) بالكشف عن المحتوى الناتج عنها.

والتعديلات على مشروع القانون التاريخي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بهدف حماية المواطنين من مخاطر هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى صدام مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض فرض حظر كامل على استخدام الذكاء الصناعي في جمع وتحليل بيانات القياسات الحيوية للأشخاص.

ودفعت سرعة تبني تطبيق (تشات جي.بي.تي)، الذي طورته شركة (أوبن إيه.آي) المدعومة من مايكروسوفت، وغيره من برامج الذكاء الصناعي كبار علمائه ورؤساء شركات تنفيذيين إلى التحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المجتمع جراءه.

قال براندو بينيفي، المقرر المشارك لمشروع القانون "بينما تدق شركات التكنولوجيا الكبرى جرس الإنذار بشأن إبداعاتها، مضت أوروبا قدماً واقترحت استجابة قوية للمخاطر التي بدأ يشكلها الذكاء الصناعي".

ومن بين التعديلات الأخرى، يريد المشرعون في الاتحاد الأوروبي من الشركات أن تكشف عن أي مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية تستخدمها في تدريب أنظمتها للذكاء الصناعي وأن تقدم الشركات التي تعمل على "تطبيق عالي الخطورة" تقييماً لتأثيره على الحقوق الأساسية والبيئة.

وسيتعين على مستخدمي أنظمة مثل (تشات جي.بي.تي) الكشف عن أن المحتوى ابتكره الذكاء الصناعي، والمساعدة في التمييز بين الصور المزيفة والحقيقية وضمان الحماية من المحتوى غير القانوني.

ورحبت مايكروسوفت و(آي.بي.إم) بأحدث إجراء اتخذه مشروعو الاتحاد الأوروبي لكنهما تريدان مزيداً من التنقيح للمشروع المقترح.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت "نعتقد أن الذكاء الصناعي يتطلب حواجز تشريعية وجهوداً دولية وإجراءات تطوعية من الشركات التي تطوره وتنشره".

وسيتعين على المشرعين الآن مناقشة التفاصيل مع دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح مسودة القواعد قانوناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us